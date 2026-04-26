Tedesco istifa etti mi, Tedesco Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Galatasaray derbisinde alınan skor ve kaybedilen kritik puanların ardından Fenerbahçe camiasında sular durulmuyor. Tedesco istifa etti mi, Tedesco Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Fenerbahçe’de alınan üst üste başarısız sonuçların ardından gözler teknik direktör Domenico Tedesco’ya çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada yükselen tepkileri ve kupa vedası sonrası camiada sıcak saatler yaşanırken, spor severler "Tedesco istifa etti mi, Fenerbahçe yönetimi ayrılık kararı aldı mı?" sorularına kilitlendi.

GALATASARAY'DAN FARKLI GALİBİYET

Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak Fenerbahçe kalesinde yoğun baskı kurdu. Organize ataklar ve etkili bitiricilikle rakibini sürklase eden Galatasaray, bulduğu üç golle sahadan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken, RAMS Park’ta büyük bir coşku yaşandı.

''TEDESCO İSTİFA'' SESLERİ

Maç boyunca beklenen varlığı gösteremeyen sarı-lacivertlilerde, faturanın kesildiği isim teknik direktör Domenico Tedesco oldu. Mücadelenin son bölümlerinde ve maçın ardından deplasman tribününü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları, İtalyan teknik adama tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, genç hocaya görevini bırakması yönünde çağrıda bulundu. 

TEDESCO İSTİFA ETTİ Mİ? FENERBAHÇE’DEN AYRILDI MI?

Galatasaray derbisinde alınan skor ve kaybedilen kritik puanların ardından Fenerbahçe camiasında sular durulmuyor. Tribünlerin tepkisi ve sosyal medyadaki tartışmalar, gözleri teknik direktör Domenico Tedesco’ya çevirdi. Taraftarlar arama motorlarında "Tedesco istifa etti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı?" sorularına yanıt ararken, kulüp binasında hareketli saatler yaşanıyor.

Tedesco'nun raporunu bekleyen yönetimin, ligin geri kalan haftaları için "devam" mı diyeceği yoksa kan değişikliğine mi gideceği merak konusu.

Henüz kulüpten konu hakkında açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

Ahmet Özal hakkında olay iddia! Eski eşi yıllar sonra ilk kez konuştu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Sokak düğünü biter bitmez ortalık kana bulandı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon