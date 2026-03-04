Haberler

Tedesco hasta mı, hatalığı ne, Tedesco iyileşti mi?
Güncelleme:
Son dönemde futbol dünyasının gündeminde Tedesco'nun sağlık durumu yer alıyor. Tedesco hasta mı, hangi rahatsızlıklarla mücadele ediyor ve tedavi süreci nasıl ilerliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları ve teknik direktörün son sağlık durumu gelişmeleri.

Futbolseverler Tedesco'nun sağlık durumunu yakından takip ediyor. Tedesco'nun hastalığı ne, tedavisi tamamlandı mı ve iyileşme süreci nasıl ilerliyor? Tüm detaylar ve güncel bilgiler haberimizde.

TEDESCO'NUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ: HASTALIĞI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Tedesco'nun sağlık durumu sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

GAZİANTEP FK MAÇINDA HOCASIZ SAHADA

Sarı-lacivertli ekip, bu akşam oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında takımın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin üstleneceğini duyurdu. Açıklamada, Tedesco'nun tedavi sürecinin devam ettiği ve maçta sahada olamayacağı vurgulandı.

HAFTA SONU MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLMASI PLANLANIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun hafta sonu oynanacak Samsunspor mücadelesinde tekrar takımın başında olmasının planlandığını aktardı. Bu, teknik adamın kısa süreliğine sahalardan uzak kalacağını gösteriyor.

TEDESCO DAHA ÖNCE DE HASTALIK NEDENİYLE YOKTU

Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanında da hastalığı nedeniyle takımın başında yer alamamıştı. Bu gelişme, teknik direktörün sağlık sorunlarının maç temposunu etkilediğini ortaya koyuyor.

