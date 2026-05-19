Tedesco Beşiktaş’a mı gidiyor iddiası, sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor. Beşiktaş’ın teknik direktör arayışlarıyla ilişkilendirilen Domenico Tedesco ismi, son gelişmelerle birlikte gündemin üst sıralarına taşındı. Konuya dair resmi bir açıklama beklenirken, taraftarlar olası bir anlaşmanın detaylarını merak ediyor.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımın başına geçecek yeni isim için çalışmalarını sürdürürken, ortaya atılan son iddia futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş’a önerildi. Bu iddia, kısa sürede sosyal medyada ve spor kamuoyunda tartışma konusu haline geldi.

Deneyimli teknik adamın isminin gündeme gelmesi, Beşiktaş’ın yeni sezon planlamasında nasıl bir yol izleyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, Tedesco önerisine şu an için resmi bir yanıt vermedi. Kulübün teknik direktör konusunda farklı alternatifleri değerlendirdiği ve süreci titizlikle yürüttüğü ifade ediliyor.

Siyah-beyazlı kulüpte karar sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği devam ederken, taraftarlar da yeni hocanın kim olacağını merakla bekliyor. Yönetimin hem yerli hem de yabancı adaylar üzerinde durduğu ve kapsamlı bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor.