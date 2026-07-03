TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre, Anadolu'nun diğer adı nedir?
Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor. TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre, Anadolu'nun diğer adı nedir?
Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre, Anadolu'nun diğer adı nedir?
TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'E GÖRE, ANADOLU'NUN DİĞER ADI NEDİR?
Küçük Asya
Yarım Avrupa
Orta Kafkasya
Büyük Mezopotamya
Cevap:
BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.