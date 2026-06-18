TBMM TATİL TARİHLERİ 2026: Meclis ne zaman tatile girecek? Meclis tatili ne zaman bitecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 2026 yılı çalışma takvimiyle ilgili önemli gelişme Resmî Gazete’de yayımlanan kararla netlik kazandı. Normal şartlarda her yıl 1 Temmuz tarihinde tatile girmesi öngörülen TBMM’nin, 2026 yılında çalışmalarına ara vermeden devam etmesi kararlaştırıldı. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? Meclis tatili ne zaman bitecek? Detaylar...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2026?

Anayasa’nın 93’üncü maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre TBMM, her yıl 1 Temmuz tarihinde tatile giriyor. Ancak gündemde bulunan yasa teklifleri, komisyon çalışmaları ve Genel Kurul görüşmelerinin yoğunluğuna bağlı olarak bu tarihte değişikliğe gidilebiliyor.

2026 yılı için alınan son kararla birlikte TBMM’nin 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmemesi kararlaştırıldı. Karar, TBMM Genel Kurulu’nun 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 102’nci Birleşimi’nde kabul edildi ve ardından Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu doğrultuda Meclis, normal takvimde öngörülen yaz tatiline planlanan tarihte başlamayacak ve yasama faaliyetlerini sürdürecek.

Kararın ardından dikkat çeken başlıca noktalar şu şekilde sıralanıyor:

TBMM, 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmeyecek.

Genel Kurul çalışmaları devam edecek.

Komisyon faaliyetleri sürecek.

Karar, 16 Haziran 2026 tarihli 102’nci Birleşim’de alındı.

Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclisin tatile çıkacağı yeni tarih henüz açıklanmadı.

Anayasal düzenlemeler kapsamında TBMM’nin çalışma süresine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınabiliyor. Bu nedenle normal takvimde yer alan 1 Temmuz tarihi, gerekli görülmesi halinde değiştirilebiliyor.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerine göre aksi yönde bir karar alınmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yaz tatili 1 Ekim tarihinde sona eriyor.

Meclis, yeni yasama yılına her yıl 1 Ekim tarihinde başlıyor ve çalışmalarını yeniden sürdürüyor. Bu uygulama, Anayasa ve İçtüzük hükümleri doğrultusunda yürütülüyor.

Ancak 2026 yılı için TBMM’nin henüz tatile çıkış tarihi açıklanmadığından, yaz tatilinin başlangıcına ilişkin kesin tarih de netleşmiş değil. Buna rağmen mevcut mevzuata göre aksi bir karar alınmaması durumunda Meclis tatilinin bitiş tarihi 1 Ekim olarak uygulanıyor.