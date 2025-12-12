Haberler

Taşıyıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Taşıyıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemada yakaladığı büyük ilginin ardından Taşıyıcı filmi, televizyon yayınlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım hakkında izleyiciler; filmin hikâyesi, kısa özeti ve oyuncu kadrosu gibi detayları merak ediyor. Biz de Taşıyıcı filmine dair tüm bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Beyaz perdede iz bırakan Taşıyıcı, televizyon ekranlarında da temposu ve sürükleyici anlatımıyla seyirciyi ekran başına kilitliyor. Filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden hatırlamak isteyenler için Taşıyıcı'nın konusu, oyuncuları ve genel hikâye akışını detaylı şekilde ele alıyoruz.

TAŞIYICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hız, gizlilik ve kusursuz teslimat… Eğer değerli bir paketin hiçbir soruya maruz kalmadan yerine ulaştırılması gerekiyorsa, bu işin tek adresi Frank Martin'dir. O, kuralları olan bir profesyoneldir; ne taşırsa taşısın içeriğini sorgulamaz, sadece görevine odaklanır. Usta sürüş yetenekleri ve soğukkanlılığı sayesinde şehir, ülke ya da sınır tanımaz.

Paris'ten Berlin'e, Cenevre'den New York'a uzanan bu tehlikeli yolculuklarda Frank; arka sokaklardan lüks otellere, gece kulüplerinden hapishanelere kadar her ortamda hayatta kalmayı başarır. Çünkü onun tek bir hedefi vardır: paketi eksiksiz ve zamanında teslim etmek. Tüm bu gösterişli ve riskli dünyanın sonunda ise Akdeniz kıyısında, huzurla yaşamayı hayal ettiği küçük şatosu onu beklemektedir.

TAŞIYICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Jason Statham – Frank Martin

• Shu Qi – Lai

• Matt Schulze – Darren "Wall Street" Bettencourt

• François Berléand – Tarconi

• Ric Young – Bay Kwai

• Doug Rand – Lider

• Didier Saint Melin – Patron

TAŞIYICI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve hız temalı sahneleriyle dikkat çeken Taşıyıcı filminin çekimleri ağırlıklı olarak Avrupa'da gerçekleştirildi. Özellikle Fransa ve Monako, filmin görsel atmosferine önemli katkı sağladı.

Fransa

Nice ve Côte d'Azur (Fransız Rivierası)

Şehir içi kovalamacalar, sahil, liman ve villa sahneleri bu bölgelerde çekildi.

Monako

Lüks yapılar ve bazı aksiyon sekansları Monako'da kamera karşısına geçti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
title