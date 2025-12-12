Taşıyıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede iz bırakan Taşıyıcı, televizyon ekranlarında da temposu ve sürükleyici anlatımıyla seyirciyi ekran başına kilitliyor. Filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden hatırlamak isteyenler için Taşıyıcı'nın konusu, oyuncuları ve genel hikâye akışını detaylı şekilde ele alıyoruz.

TAŞIYICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hız, gizlilik ve kusursuz teslimat… Eğer değerli bir paketin hiçbir soruya maruz kalmadan yerine ulaştırılması gerekiyorsa, bu işin tek adresi Frank Martin'dir. O, kuralları olan bir profesyoneldir; ne taşırsa taşısın içeriğini sorgulamaz, sadece görevine odaklanır. Usta sürüş yetenekleri ve soğukkanlılığı sayesinde şehir, ülke ya da sınır tanımaz.

Paris'ten Berlin'e, Cenevre'den New York'a uzanan bu tehlikeli yolculuklarda Frank; arka sokaklardan lüks otellere, gece kulüplerinden hapishanelere kadar her ortamda hayatta kalmayı başarır. Çünkü onun tek bir hedefi vardır: paketi eksiksiz ve zamanında teslim etmek. Tüm bu gösterişli ve riskli dünyanın sonunda ise Akdeniz kıyısında, huzurla yaşamayı hayal ettiği küçük şatosu onu beklemektedir.

TAŞIYICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Jason Statham – Frank Martin

• Shu Qi – Lai

• Matt Schulze – Darren "Wall Street" Bettencourt

• François Berléand – Tarconi

• Ric Young – Bay Kwai

• Doug Rand – Lider

• Didier Saint Melin – Patron

TAŞIYICI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve hız temalı sahneleriyle dikkat çeken Taşıyıcı filminin çekimleri ağırlıklı olarak Avrupa'da gerçekleştirildi. Özellikle Fransa ve Monako, filmin görsel atmosferine önemli katkı sağladı.

Fransa

Nice ve Côte d'Azur (Fransız Rivierası)

Şehir içi kovalamacalar, sahil, liman ve villa sahneleri bu bölgelerde çekildi.

Monako

Lüks yapılar ve bazı aksiyon sekansları Monako'da kamera karşısına geçti.