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Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman?

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Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman?
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Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürerken, izleyicilerin gözü yapımdan gelecek yeni sezon açıklamasına çevrildi. Dizinin takipçileri, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz için yeni sezon heyecanı başladı. Dizinin yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor 

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, 31. bölümüyle sezon finali yaparak yayın arasına girdi. Dizinin yeni sezon başlangıç tarihi henüz netleşmezken, 2. sezon için beklenen tarih 10 Ekim 2026 olarak öne çıkıyor.

Dizinin 31. bölümü 5 Haziran 2026 Cuma günü yayınlandı ve sezon finaliyle ekranlara ara verdi. Böylece ilk sezon tamamlanırken, izleyicilerin yeni sezonun ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmaları da gündeme geldi. TRT 1 tarafından 31. bölümün sezon finali olarak yayınlanacağı daha önce duyurulmuştu.

Geçtiğimiz sezonda cuma akşamları ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz için yeni sezon tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak dizinin 2. sezonuyla 10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayın hayatına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Bu nedenle 10 Ekim 2026 tarihi şu aşamada kesinleşmiş resmi yayın tarihi olarak değil, yeni sezon için beklenen tarih olarak değerlendiriliyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz 2. sezon için henüz netleşmiş bir yayın tarihi bulunmuyor. İlk sezonun 31. bölümü 5 Haziran 2026 Cuma günü sezon finali olarak ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunun ise 10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de başlaması bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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