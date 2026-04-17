Taşacak Bu Deniz neden yok? 17 Nisan TRT 1 yayın akışı Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmadı?

TRT 1’in sevilen dizilerinden “Taşacak Bu Deniz”, 17 Nisan Cuma akşamı için yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, kanalın program listesinde yapılan değişiklikleri yakından takip ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

TRT 1’in 17 Nisan 2026 tarihli resmi yayın akışına göre “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Her hafta Cuma akşamları yayınlanan dizi, bu tarihli program listesinde yer almazken, yerine farklı yapımların planlandığı görüldü. Kanalın açıkladığı akışta ana haber bülteni ve ardından çeşitli film ve programlar izleyiciyle buluşacak.

Yayın listesinde saat 20.00’de “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmi yer alırken, ilerleyen saatlerde “Kasırga” ve “Cennetin Çocukları” gibi yapımların ekrana geleceği bildirildi. Bu değişiklikle birlikte dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve ne zaman ekranlara döneceğini araştırmaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ NEDEN YOK?

Dizinin 17 Nisan haftasında yayınlanmamasına ilişkin yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son günlerde dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içinde yayından kaldırılması ve yayın akışında yapılan değişiklikler dikkat çekti. Bu gelişmeler, dizinin bu hafta planlanan bölümünün ertelendiği yönünde yorumlara neden oldu.

Öte yandan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası birçok dizinin yeni bölümlerinin ertelendiği bilgisi paylaşıldı. “Taşacak Bu Deniz” dizisinin de aynı nedenle bu hafta ekranlara gelmediği değerlendiriliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümünün 24 Nisan Cuma günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Haftalık yayın akışına göre bir haftalık ara veren yapımın, aynı gün ve saat diliminde yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

Karadeniz’de geçen hikayesi ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın yer aldığı dizi, her hafta düzenli yayınlanan bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.