Taşacak Bu Deniz final mi yapıyor, Taşacak Bu Deniz bitiyor mu?

Güncelleme:
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz dizisi, son bölümüyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz final mi yapıyor, Taşacak Bu Deniz bitiyor mu?

TRT ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin final yapacağına dair iddialar gündeme geldi. Reyting performansı ve son bölüm verileri, dizinin akıbetine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, Taşacak Bu Deniz final mi yapıyor, Taşacak Bu Deniz bitiyor mu?

TAŞACAK BU DENİZ'İN NEYİ ANLATIYOR?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in asi doğasıyla iç içe geçen, kökleri geçmişe dayanan iki hasım ailenin çatışmasını merkezine alıyor. Hikâyenin odak noktasında yer alan Adil ile Esme, ailelerinden miras kalan düşmanlıkların gölgesinde filizlenen zorlu bir aşkın içinde sürükleniyor.

Yıllar boyunca biriken öfke ve hesaplaşmalar, her bölümde tansiyonu yükseltirken; sevgi ile nefret arasındaki sınır giderek belirsizleşiyor. Dizi, bir yandan Karadeniz'in etkileyici manzaralarını ekrana taşırken, diğer yandan insan psikolojisinin derin ve çelişkili yönlerini güçlü sahnelerle izleyiciye sunuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği yapımın senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası taşıyor. Başrol oyuncularının performansları ise hikâyenin duygusal yoğunluğunu daha da güçlendiriyor.

TAŞACAK BU DENİZ ERKEN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin son bölümünde Ballı karakterinin ekrana veda ediş biçimi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle sahnenin kadın cinayetleriyle ilişkilendirilmesi, bazı izleyiciler tarafından sert şekilde eleştirildi. Bu tartışmaların ardından yapımın yayından kaldırılacağı ya da kısa süre içinde final yapacağı yönünde söylentiler gündeme geldi.

Ancak TRT1 cephesi ve dizi ekibinden gelen bilgilere göre şu an için alınmış kesin bir final kararı bulunmuyor. "Taşacak Bu Deniz"in 11. ve 12. bölümleri yayın takvimine uygun şekilde izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı haftası nedeniyle 13. bölümün bir hafta gecikmesi ihtimali olsa da, dizinin hikâyesi planlandığı biçimde devam edecek.

Osman DEMİR
