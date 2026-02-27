Haberler

Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 27 Şubat 2026 yayın akışında yer almayınca izleyicilerde merak ve endişe yarattı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Detaylar...

TRT 1'in cuma akşamları ekranlara taşıdığı, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen dizi Taşacak Bu Deniz, bu hafta yayın akışında yer almadı. 20. bölüm için gün sayan izleyiciler, 27 Şubat 2026 Cuma akşamı diziyi göremeyince araştırmalara başladı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YOK MU?

Dizinin yayın akışında yer almaması, sosyal medyada ve arama motorlarında "Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu?" sorusunu gündeme taşıdı. TRT 1'in resmi yayın programı incelendiğinde, dizinin bu hafta ekrana gelmeyeceği net olarak ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Dizinin yayınlanmamasının nedeni, TRT 1'in yayın akışında belirtilmiş durumda. 27 Şubat 2026 Cuma akşamı, Türkiye'nin milli takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'a konuk olacağı için, dizi yayınlanmayacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz 20. yeni bölümüyle 6 Mart 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler, dizinin merakla beklenen yeni bölümünü kaçırmamak için bu tarihi not almalı.

Dizinin ara vermesi, hikayenin heyecanını azaltmayacak; aksine izleyiciler için beklentiyi artırarak 6 Mart'ta ekrana gelecek bölümün izlenme oranlarını yükseltebilir. TRT 1'in resmi yayın akışı ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular, izleyicilerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı

Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun