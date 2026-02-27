TRT 1'in cuma akşamları ekranlara taşıdığı, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen dizi Taşacak Bu Deniz, bu hafta yayın akışında yer almadı. 20. bölüm için gün sayan izleyiciler, 27 Şubat 2026 Cuma akşamı diziyi göremeyince araştırmalara başladı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YOK MU?

Dizinin yayın akışında yer almaması, sosyal medyada ve arama motorlarında "Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu?" sorusunu gündeme taşıdı. TRT 1'in resmi yayın programı incelendiğinde, dizinin bu hafta ekrana gelmeyeceği net olarak ortaya çıktı.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Dizinin yayınlanmamasının nedeni, TRT 1'in yayın akışında belirtilmiş durumda. 27 Şubat 2026 Cuma akşamı, Türkiye'nin milli takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'a konuk olacağı için, dizi yayınlanmayacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz 20. yeni bölümüyle 6 Mart 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler, dizinin merakla beklenen yeni bölümünü kaçırmamak için bu tarihi not almalı.

Dizinin ara vermesi, hikayenin heyecanını azaltmayacak; aksine izleyiciler için beklentiyi artırarak 6 Mart'ta ekrana gelecek bölümün izlenme oranlarını yükseltebilir. TRT 1'in resmi yayın akışı ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular, izleyicilerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor.