Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış aşk mücadelesini konu alan Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz haftalarda izleyiciyle buluştu. Fakat yeni yıl haftası nedeniyle izleyiciler "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?" sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz 12. bölüm, geçen hafta cuma günü TRT1 ekranlarında yayınlanmıştı. Dizinin 13. bölümü ise bu hafta ekrana gelmeyecek. Bunun yerine yılbaşı haftası nedeniyle Taşacak Bu Deniz 12. bölüm tekrarı, izleyicisiyle yeniden buluşacak.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz bu akşam neden yok? sorusu dizinin takipçileri tarafından sıkça soruluyor. Sebep oldukça net: Yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları nedeniyle yapım ekibi, 12. bölüm tekrarıyla izleyiciyi ekran başına çekmeyi tercih etti.

Dizinin yapımcıları ve TRT1 kanalı, izleyicilerin diziyi kaçırmadan takip edebilmesi için her zaman güncel yayın takvimini duyuruyor. Bu nedenle, 13. bölüm bu akşam yerine ilerleyen haftalarda yayınlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin merakla beklenen yeni bölümü için net tarih belli oldu. Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı:

13. bölüm 9 Ocak Cuma günü TRT1 ekranlarında saat 20:00'da izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde Adil ve Esme'nin fırtınalı ilişkisi, dağların sertliği ve denizin öfkeli atmosferi arasında devam edecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizi, izleyiciyi hem duygusal hem de gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak.