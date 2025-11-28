TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım, gerilim ve aşk temalarını bir araya getiren sahneleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde geçen dizi, duygusal derinliği ve etkileyici görselliğiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi amaçlıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 8. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oruç'un Eleni'nin annesini Koçari'ye getirmesinin sonuçları büyük olur. Adil Furtunalara çok büyük bir ceza keser. Çay fabrikalarını yakar, tırlarını patlatır, adamlarını çay kesme makinesine atar; Furtunalar için hayatı cehenneme çevirir.

Tüm bu kaosun ortasında Esme, Oruç'a büyük bir rest çeker ve Eleni onun kızıysa Şerif'i boşayıp Furtunaların en büyük düşmanı olacağını ilan eder. Bununla kalmaz, kendisinin yaptıramadığı testi yaptırsın diye Adil'e Furtunalara inanmamasını söyler. Esme'nin gemileri yakmış tavrı, Adil'i delirtici bir şüphenin içine sokar. Eleni onların kızı mıdır? Adil sadece kendilerinden birine güvenecektir; aynı gün Gezep'in biyolog ikizi İlve'yi DNA testi için Koçari'ye getirtir. İlve, geçmişte Adil-Esme sevdasının hem tanığı hem mimarıdır, Adil için de Esme için de candır. İlve DNA testini yapar. Tüm bu kaos, Gezep'in de hayatını değiştirir. O neşe deli dolu karakterinin altına sakladığı yarası, yeniden kanamaya başlar.

Oruç'un seçtiği yol ise fırtınalarla doludur. Sevcan'ın nişan bohçası açılmak üzereyken Zarife fenalaşır ve felç geçirir. Felcin nedeni bulunamaz ve Zarife'nin durumu hızla kötüleşir. Eleni'nin annesini açıklamak için pazarlık yapan Oruç, Koçari'ye gidip Eleni'den yardım istemek zorunda kalır. Fadime İso ve Oruç'u Koçari'den kovar. Eleni ise kendisini sırtından vuran Oruç'la tüm bağlarını koparır. Oruç, düğün tarihini erkene çekmeye karar verir ve bütün Furtuna'yı düğününe davet eder.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen kurmaca bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Gerçek olaylara dayanmayan yapım, özgün senaryosuyla izleyicilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi güçlü projelerde olduğu gibi, bu dizide de Karadeniz'in sert doğasını ve insan ilişkilerinin duygusal yönünü ustalıkla harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmasa da karakterlerin yaşadığı çatışmalar, iç hesaplaşmalar ve aile bağları; izleyicilere hayatın içinden, tanıdık duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek bir duygusal kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dizinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan fragmanları TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, "Taşacak Bu Deniz"in 8. bölümünü tek parça ve yüksek çözünürlük kalitesiyle buradan takip edebiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz"in çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Dizi ekibi özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde kamera karşısına geçiyor.

Bölgenin sisli dağları, hırçın dalgaları ve yemyeşil doğası, dizinin atmosferine hem romantik hem de dramatik bir derinlik katıyor. Gerçek mekânlarda yapılan çekimler sayesinde izleyiciler, kendilerini adeta karakterlerle birlikte Karadeniz'in kalbinde hissediyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan "Taşacak Bu Deniz", geniş bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin güçlü uyumu, dizinin dramatik yapısına derinlik kazandırıyor.

Kadroda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak).

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde, yıllardır süregelen iki düşman ailenin hikâyesini anlatıyor.

Merkezinde Adil ve Esme karakterlerinin yer aldığı dizi, geçmişle hesaplaşma, bastırılmış duygular ve imkânsız bir aşk etrafında şekilleniyor.

Aileler arasındaki kin, zamanla bir intikam savaşına dönüşürken; nefretle sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde izleyiciye farklı bir gerilim sunuyor.

Karadeniz'in sert doğasıyla paralel ilerleyen bu hikâye, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle öne çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, senaryoda Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası bulunuyor.

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.