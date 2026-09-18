Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlıyor? Eylül Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? (18 Eylül Cuma)

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Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizinin takipçileri yayın tarihine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlıyor? Eylül Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonunun 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında başlaması bekleniyor. Dizinin sezon finali, 5 Haziran 2026 Cuma günü yayınlanan 31. bölümle gerçekleşmişti. Yeni sezonun belirtilen tarihte başlaması halinde hikâye 32. bölümle devam edecek.

Dizinin yeni sezonuna ilişkin araştırmalarda 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00 tarihi öne çıkıyor. Ancak verilen bilgilere göre bu tarihin kesinleşmesi için TRT 1'in resmi yayın duyurusunun takip edilmesi gerekiyor.

TRT 1'in resmi dizi sayfasında Taşacak Bu Deniz'in yayın günü cuma, yayın saati ise 20.00 olarak belirtiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz'in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği sorusu, dizinin yeni sezon başlangıç tarihi nedeniyle araştırılıyor. 31. bölümün sezon finali olarak yayınlanmasının ardından dizi ekranlara ara vermişti.

18 Eylül 2026 Cuma günü yeni sezonun başlaması halinde Taşacak Bu Deniz, 32. bölümüyle saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak. Ancak yeni sezon tarihine ilişkin kesinliğin TRT 1'in resmi yayın akışı ve duyurusuyla teyit edilmesi gerekiyor.

Dolayısıyla 18 Eylül tarihi için öne çıkan yayın bilgisi, dizinin 2. sezonunun başlaması ve 32. bölümün ekrana gelmesi yönünde. Resmi yayın duyurusu ise tarih ve saat konusunda esas alınacak bilgi olacak.