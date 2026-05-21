Tarık Tunca Bakır gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Tarık Tunca Bakır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga iddiaları gündemdeki yerini korurken, operasyon listesinde adı geçtiği öne sürülen Tarık Tunca Bakır hakkında ortaya atılan gelişmeler dikkat çekti. “Tarık Tunca Bakır gözaltına mı alındı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TARIK TUNCA BAKIR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, ihbarlar, dijital incelemeler ve elde edilen bazı bulgular üzerine başlatıldığı ifade ediliyor. Dosya kapsamında bazı isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı şüphesi değerlendirildiği belirtilirken, Tarık Tunca Bakır’ın da bu süreçte adı geçen kişiler arasında yer aldığı aktarılıyor.

OLAY NEDİR?

İstanbul ve Muğla’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada, savcılık tarafından yapılan incelemelerde uyuşturucu madde kullanımına ilişkin ihbar ve dijital verilerin değerlendirildiği belirtiliyor. Şüpheliler sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından savcılığa sevk ediliyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Volkan Bahçekapılı ve Eda Dora gibi kamuoyunun tanıdığı birçok isim yer alıyor.