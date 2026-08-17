Tarık Mengüç öldü mü, yaşıyor mu? Tarık Mengüç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tarık Mengüç'ün sağlık durumu nasıl, öldü mü? soruları, ünlü sanatçının hastaneye kaldırılmasının ardından gündemdeki yerini koruyor. İlk etapta apandisit şüphesiyle hastaneye giden Mengüç'ün yapılan kontrollerinde bağırsağında kitle tespit edilmiş ve operasyon geçirmişti. Patoloji sonucuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, "Tarık Mengüç yaşıyor mu?", "Tarık Mengüç kaç yaşında ve nereli?" sorularına da yanıt aranıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TARIK MENGÜÇ ÖLDÜ MÜ?

Tarık Mengüç hayatını kaybetmedi. Apandisit şüphesiyle hastaneye başvuran sanatçının yapılan tetkiklerinde bağırsağında kitle tespit edilmişti. Günlerdir beklenen patoloji sonucunun temiz çıkmasıyla Mengüç ve ailesi büyük bir rahatlama yaşadı. Eşi Funda Mengüç, sonuçlarda kanser hücresine rastlanmadığını açıkladı.

TARIK MENGÜÇ'ÜN HASTALIĞI NEDİR?

Tarık Mengüç, rahatsızlanmasının ardından apandisit şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontroller sırasında bağırsağında bir kitle tespit edildi ve kitleden alınan örnek patolojik incelemeye gönderildi. Açıklanan sonuçlara göre kitlenin temiz olduğu ve kanser hücresi bulunmadığı belirtildi.

TARIK MENGÜÇ'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tarık Mengüç'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişme sevenlerini rahatlattı. Bağırsağında tespit edilen kitlenin patoloji sonucu temiz çıktı. Sonucu öğrendiği sırada duygusal anlar yaşayan sanatçı, kendisi için dua eden sevenlerine teşekkür etti.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, şarkıcı ve söz yazarıdır. 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede büyüyen Mengüç, müzik kariyerine 2004 yılında "Şakşuka" adlı şarkısıyla adım attı. Şarkıları, renkli tarzı ve sahne performansıyla tanındı.

TARIK MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 doğumludur. 17 Ağustos 2026 itibarıyla 54 yaşındadır.

TARIK MENGÜÇ NERELİ?

Tarık Mengüç, İstanbul doğumludur. 19 Ocak 1972'de İstanbul'un Şişli ilçesindeki Kuştepe'de dünyaya gelmiştir.

TARIK MENGÜÇ'ÜN KARİYERİ

Tarık Mengüç, müzik kariyerine 2004 yılında "Şakşuka" ile başladı. Kariyeri öncesinde 5 yıl şan eğitimi aldı ve İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal ve Ebru Gündeş gibi sanatçılara vokallik yaptı. Ayrıca 1999'dan itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör Suat Aydoğan'ın asistanlığını yaptı.

Mengüç, müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı. Cennet Mahallesi, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve İkizler Firarda gibi yapımlarda rol aldı. 2017 yılında Survivor Türkiye yarışmasına da katıldı. Kariyerinde "Şakşuka", "Lakerda", "İnadına 35 Derece" ve "Tek Kişilik Orduyum" gibi albümlerin yanı sıra çok sayıda single çalışması bulunuyor.