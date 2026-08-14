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Tarık Mengüç hastalığı ne? SON DAKİKA! Tarık Mengüç kimdir, kaç yaşında?

Tarık Mengüç hastalığı ne? SON DAKİKA! Tarık Mengüç kimdir, kaç yaşında?
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Şarkıcı Tarık Mengüç, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde bağırsakta kitle tespit edildi. Ameliyat edilen Mengüç'ün sağlık durumuyla ilgili patoloji sonucu beklenirken, hayranları da “Tarık Mengüç hastalığı ne?” ve “Tarık Mengüç kaç yaşında?” sorularına yanıt arıyor.

Şarkıcı ve söz yazarı Tarık Mengüç, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldi. İlk etapta apandisit olduğu düşünülen rahatsızlığın ardından yapılan kontrollerde bağırsakta bir kitle tespit edildi. Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sanatçının ameliyat edildiğini ve patoloji sonucunu beklediklerini açıkladı.

TARIK MENGÜÇ HASTALIĞI NE?

Tarık Mengüç'ün rahatsızlığının başlangıçta apandisit sanıldığı, ancak yapılan kontroller sırasında bağırsakta bir kitle tespit edildiği açıklandı. Bunun üzerine doktorların gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiği ve Mengüç'ün ameliyata alındığı belirtildi.

Mengüç'ün eşi Funda Mengüç tarafından yapılan açıklamada, kitleden alınan örneğin patolojiye gönderildiği ve kesin sonucun beklendiği ifade edildi. Funda Mengüç, açıklamasında yaşadıkları sürecin kendileri için oldukça zor olduğunu belirterek, yaklaşık iki hafta sonunda patolojiden güzel ve “temiz” bir haber almayı umduklarını söyledi.

Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Tarık Mengüç'ün bağırsaklarında bir kitle tespit edildiği biliniyor. Ancak kitlenin niteliği ve herhangi bir hastalığa işaret edip etmediği konusunda henüz kesinleşmiş bir patoloji sonucu bulunmuyor. Dolayısıyla mevcut açıklamalara dayanarak sanatçıya herhangi bir hastalık tanısı koymak mümkün değil.

FUNDA MENGÜÇ'ÜN AÇIKLAMASI

Tarık Mengüç'ün sağlık durumuna ilişkin bilgiyi eşi Funda Mengüç paylaştı. Funda Mengüç, rahatsızlığın ilk olarak apandisit sanıldığını ancak bağırsakta kitle tespit edildiğini belirtti. Doktorların gerekli müdahaleyi yaptığını aktaran Mengüç, şimdi patoloji sonucunu beklediklerini ifade etti.

Funda Mengüç ayrıca yaşadıkları endişeyi dile getirerek, eşinin geçmişte yaptığı iyiliklerin ve insanlara uzattığı yardım elinin bugün kendileri için bir umut olduğunu söyledi. Açıklamasında Allah'tan eşini korumasını isteyen Funda Mengüç, iki haftalık bekleyişin ardından iyi haber almayı umut ettiklerini belirtti.

TARIK MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi'nde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşında olan sanatçı, Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğudur.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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