Tarık Biberovic Milli Takım'a çağrıldı mı?

Tarık Biberovic, A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna çağrıldı mı? Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı, milli takım teknik ekibinin son açıklamasıyla gündeme geldi. Biberovic'in Avrupa Elemeleri ve önemli maçlarda Türkiye forması giyip giymeyeceği, basketbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde hazırlanan A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu. İşte takımlara göre grup grup aday oyuncular:

ANADOLU EFES OYUNCULARI

• Ercan Osmani

• Erkan Yılmaz

• Şehmus Hazer

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ OYUNCULARI

• Furkan Haltalı

• Malachi Flynn

BEŞİKTAŞ GAİN OYUNCULARI

• Yiğit Arslan

• Berk İbrahim Uğurlu

• Sertaç Şanlı

FENERBAHÇE BEKO OYUNCULARI

• Onuralp Bitim

• Metecan Birsen

• Tarık Biberovic

GALATASARAY MCT TECHNIC OYUNCULARI

• Can Korkmaz

GLINT MANISA BASKET OYUNCULARI

• Yiğit Onan

TOFAŞ OYUNCULARI

• Furkan Korkmaz

• Yiğitcan Saybir

TRABZONSPOR OYUNCULARI

• İsmail Cem Ulusoy

PANATHINAIKOS AKTOR OYUNCULARI

• Cedi Osman

• Ömer Faruk Yurtseven