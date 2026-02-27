Haberler

Tarık Biberovic Milli Takım'a çağrıldı mı?

Tarık Biberovic Milli Takım'a çağrıldı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarık Biberovic A Milli Takım kadrosunda yer aldı! Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Tarık Biberovic, Ergin Ataman tarafından açıklanan A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil edildi mi merak edildi. Peki, Tarık Biberovic Milli Takım'a çağrıldı mı?

Tarık Biberovic, A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna çağrıldı mı? Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı, milli takım teknik ekibinin son açıklamasıyla gündeme geldi. Biberovic'in Avrupa Elemeleri ve önemli maçlarda Türkiye forması giyip giymeyeceği, basketbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde hazırlanan A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu. İşte takımlara göre grup grup aday oyuncular:

ANADOLU EFES OYUNCULARI

• Ercan Osmani

• Erkan Yılmaz

• Şehmus Hazer

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ OYUNCULARI

• Furkan Haltalı

• Malachi Flynn

BEŞİKTAŞ GAİN OYUNCULARI

• Yiğit Arslan

• Berk İbrahim Uğurlu

• Sertaç Şanlı

Tarık Biberovic Milli Takım'a çağrıldı mı?

FENERBAHÇE BEKO OYUNCULARI

• Onuralp Bitim

• Metecan Birsen

• Tarık Biberovic

GALATASARAY MCT TECHNIC OYUNCULARI

• Can Korkmaz

GLINT MANISA BASKET OYUNCULARI

• Yiğit Onan

TOFAŞ OYUNCULARI

• Furkan Korkmaz

• Yiğitcan Saybir

TRABZONSPOR OYUNCULARI

• İsmail Cem Ulusoy

PANATHINAIKOS AKTOR OYUNCULARI

• Cedi Osman

• Ömer Faruk Yurtseven

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti