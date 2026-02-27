Tarık Biberovic Milli Takım'a çağrıldı mı?
Tarık Biberovic A Milli Takım kadrosunda yer aldı! Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Tarık Biberovic, Ergin Ataman tarafından açıklanan A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil edildi mi merak edildi. Peki, Tarık Biberovic Milli Takım'a çağrıldı mı?
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde hazırlanan A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu. İşte takımlara göre grup grup aday oyuncular:
ANADOLU EFES OYUNCULARI
• Ercan Osmani
• Erkan Yılmaz
• Şehmus Hazer
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ OYUNCULARI
• Furkan Haltalı
• Malachi Flynn
BEŞİKTAŞ GAİN OYUNCULARI
• Yiğit Arslan
• Berk İbrahim Uğurlu
• Sertaç Şanlı
FENERBAHÇE BEKO OYUNCULARI
• Onuralp Bitim
• Metecan Birsen
• Tarık Biberovic
GALATASARAY MCT TECHNIC OYUNCULARI
• Can Korkmaz
GLINT MANISA BASKET OYUNCULARI
• Yiğit Onan
TOFAŞ OYUNCULARI
• Furkan Korkmaz
• Yiğitcan Saybir
TRABZONSPOR OYUNCULARI
• İsmail Cem Ulusoy
PANATHINAIKOS AKTOR OYUNCULARI
• Cedi Osman
• Ömer Faruk Yurtseven