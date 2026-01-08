Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 8 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 8 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Takvim yapraklarında sessiz bir gün gibi duran 8 Ocak, tarihsel süreçte iz bırakan birçok gelişmeyle dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, bu tarihi sıradanlıktan çıkararak anlamlı bir dönüm noktasına dönüştürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 8 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Her gün gibi görünen 8 Ocak, tarihsel hafızada iz bırakan anların yaşandığı dikkat çekici günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerin tanıklık ettiği olaylar, bu tarihi anlamlı kılan detayları barındırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1916 – İtilaf Devletleri, Gelibolu Yarımadası'ndan tamamen çekildi. Çanakkale Cephesi resmen sona erdi.
  • 1920 – İstanbul resmen işgal edildi (fiilî işgal süreci bu tarihlerde hız kazandı).
  • 1946 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'ya üye oldu.
  • 1996 – Kardak Krizi sürecinde Ege'deki gerginlik tırmandı, diplomatik temaslar yoğunlaştı.
  • 1642 – Galileo Galilei hayatını kaybetti (ölümüyle bilim tarihine damga vuran bir dönem kapandı).
  • 1815 – ABD ile İngiltere arasında Ghent Antlaşması yürürlüğe girdi, 1812 Savaşı resmen sona erdi.
  • 1918 – ABD Başkanı Woodrow Wilson, ünlü 14 İlke'yi açıkladı.
  • 1959 – Charles de Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı oldu.
  • 1982 – Steve Wozniak, Apple'dan geçici olarak ayrıldı.

DOĞUMLAR

  • 1942 – Stephen Hawking, İngiliz teorik fizikçi (kara delikler ve evren çalışmalarıyla tanındı).
  • 1947 – David Bowie, İngiliz müzisyen, oyuncu ve prodüktör.
  • 1955 – Elvis Presley, ABD'li rock'n roll sanatçısı (Kral lakaplı).
  • 1969 – Sarah Polley, Kanadalı oyuncu ve yönetmen.

ÖLÜMLER

  • 1642 – Galileo Galilei, İtalyan astronom, fizikçi ve filozof.
  • 1935 – Ali Saip Ursavaş, Kurtuluş Savaşı komutanlarından, siyasetçi.
  • 1976 – Zhou Enlai, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı.
  • 2016 – Otis Clay, ABD'li soul ve gospel sanatçısı.
500

