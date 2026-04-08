Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
8 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplum hayatında önemli izler bırakan olayların yaşandığı, dönüm noktalarının kaydedildiği ve hafızalarda unutulmaz etkiler bırakan özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

8 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan gelişmelerin yaşandığı, dönüm noktası niteliğindeki olaylarla hatırlanan özel bir gündür. Bu tarihte yaşanan önemli olayların detaylarını haberin devamında bulabilirsiniz.

OLAYLAR

  • 1923 – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Halk Fırkası’nın “Dokuz Umde” ilkelerini açıkladı; bu bildiri Cumhuriyet Halk Partisi’nin ideolojik temellerinden biri oldu.
  • 1924 – Türkiye’de Şeriye mahkemeleri kaldırıldı ve Mahkemeler Teşkilatı Kanunu kabul edilerek yerel hakimlik sistemi kurulmaya başlandı.
  • 1960 – İstanbul’da uzun süren çamur yağışı yaşandı; kent yaklaşık on saat çamurla kaplandı.
  • 1968 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler rektörlük binasını işgal etti.
  • 1820 – Dünya tarihine geçen Milo Venüsü heykeli Ege adasında keşfedildi.

DOĞUMLAR

  • Ahmet Piriştina – Türk politikacı ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (d. 1952)
  • Armağan Çağlayan – Türk televizyon yapımcısı ve akademisyen (d. 1966)
  • Funda Arar – Türk şarkıcı (d. 1975)
  • Cedi Osman – Türk profesyonel basketbolcu (d. 1995)
  • Gautama Buddha – Budizmin kurucusu (MÖ 563, dünya)

ÖLÜMLER

  • Mehmet Kâmil Berk – Türk tıp doktoru, Atatürk’ün doktorlarından (ö. 1958)
  • Şefik Hüsnü – Türk tıp doktoru ve siyasetçi (ö. 1959)
  • Savaş Yurttaş – Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2002)
  • Pablo Picasso – Dünya çapında ünlü ressam ve sanatçı (ö. 1973)
