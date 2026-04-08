Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

8 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan gelişmelerin yaşandığı, dönüm noktası niteliğindeki olaylarla hatırlanan özel bir gündür. Bu tarihte yaşanan önemli olayların detaylarını haberin devamında bulabilirsiniz.

OLAYLAR

1923 – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Halk Fırkası’nın “Dokuz Umde” ilkelerini açıkladı; bu bildiri Cumhuriyet Halk Partisi’nin ideolojik temellerinden biri oldu.

1924 – Türkiye’de Şeriye mahkemeleri kaldırıldı ve Mahkemeler Teşkilatı Kanunu kabul edilerek yerel hakimlik sistemi kurulmaya başlandı.

1960 – İstanbul’da uzun süren çamur yağışı yaşandı; kent yaklaşık on saat çamurla kaplandı.

1968 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler rektörlük binasını işgal etti.

1820 – Dünya tarihine geçen Milo Venüsü heykeli Ege adasında keşfedildi.

DOĞUMLAR

Ahmet Piriştina – Türk politikacı ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (d. 1952)

Armağan Çağlayan – Türk televizyon yapımcısı ve akademisyen (d. 1966)

Funda Arar – Türk şarkıcı (d. 1975)

Cedi Osman – Türk profesyonel basketbolcu (d. 1995)

Gautama Buddha – Budizmin kurucusu (MÖ 563, dünya)

ÖLÜMLER