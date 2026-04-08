Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
8 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplum hayatında önemli izler bırakan olayların yaşandığı, dönüm noktalarının kaydedildiği ve hafızalarda unutulmaz etkiler bırakan özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
8 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan gelişmelerin yaşandığı, dönüm noktası niteliğindeki olaylarla hatırlanan özel bir gündür. Bu tarihte yaşanan önemli olayların detaylarını haberin devamında bulabilirsiniz.
OLAYLAR
- 1923 – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Halk Fırkası’nın “Dokuz Umde” ilkelerini açıkladı; bu bildiri Cumhuriyet Halk Partisi’nin ideolojik temellerinden biri oldu.
- 1924 – Türkiye’de Şeriye mahkemeleri kaldırıldı ve Mahkemeler Teşkilatı Kanunu kabul edilerek yerel hakimlik sistemi kurulmaya başlandı.
- 1960 – İstanbul’da uzun süren çamur yağışı yaşandı; kent yaklaşık on saat çamurla kaplandı.
- 1968 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler rektörlük binasını işgal etti.
- 1820 – Dünya tarihine geçen Milo Venüsü heykeli Ege adasında keşfedildi.
DOĞUMLAR
- Ahmet Piriştina – Türk politikacı ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (d. 1952)
- Armağan Çağlayan – Türk televizyon yapımcısı ve akademisyen (d. 1966)
- Funda Arar – Türk şarkıcı (d. 1975)
- Cedi Osman – Türk profesyonel basketbolcu (d. 1995)
- Gautama Buddha – Budizmin kurucusu (MÖ 563, dünya)
ÖLÜMLER
- Mehmet Kâmil Berk – Türk tıp doktoru, Atatürk’ün doktorlarından (ö. 1958)
- Şefik Hüsnü – Türk tıp doktoru ve siyasetçi (ö. 1959)
- Savaş Yurttaş – Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2002)
- Pablo Picasso – Dünya çapında ünlü ressam ve sanatçı (ö. 1973)