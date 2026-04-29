Tarihte bugün ne oldu? 29 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

29 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Farklı dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan tarihsel bir arka plan oluşturuyor. 29 Nisan’ın taşıdığı anlam ve öneme dair merak ise devam ederken, konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1945 – Adolf Hitler, Berlin’de sığınağında Eva Braun ile evlendi.

1992 – Los Angeles’ta Rodney King davası sonrası büyük ayaklanmalar (L.A. Riots) başladı.

1997 – Kimyasal Silahlar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

2011 – Prens William ile Catherine Middleton’ın kraliyet düğünü gerçekleşti.

1960 – İstanbul ve Ankara’da üniversite öğrencilerinin siyasi protestoları ve dönemin hükümetine karşı artan gösteriler yaşandı.

1977 – 1 Mayıs öncesi süreçte İstanbul’da işçi hareketliliği ve güvenlik önlemlerinin arttığı günlerden biri olarak kayıtlara geçti.

1994 – Yerel seçimler sonrası siyasi tartışmalar ve belediyelerde yönetim değişim süreçleri gündemdeydi.

2014 – Türkiye genelinde siyasi gündem ve seçim sonrası tartışmaların sürdüğü bir dönem içinde yer aldı.

DOĞUMLAR

1899 – Duke Ellington (Caz bestecisi)

1936 – Zubin Mehta (Orkestra şefi)

1957 – Daniel Day-Lewis (Oyuncu)

1970 – Uma Thurman (Oyuncu)

ÖLÜMLER