Tarihte bugün ne oldu? 29 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

29 Nisan tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplumsal gelişmeler açısından önemli olaylara sahne olmuş dikkat çekici günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde yaşanan gelişmeler, dünya tarihinin seyrini etkileyen olaylarla birleşerek 29 Nisan’ı merak uyandıran tarihler arasında konumlandırıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 29 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1945 – Adolf Hitler, Berlin’de sığınağında Eva Braun ile evlendi.
  • 1992 – Los Angeles’ta Rodney King davası sonrası büyük ayaklanmalar (L.A. Riots) başladı.
  • 1997 – Kimyasal Silahlar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
  • 2011 – Prens William ile Catherine Middleton’ın kraliyet düğünü gerçekleşti.
  • 1960 – İstanbul ve Ankara’da üniversite öğrencilerinin siyasi protestoları ve dönemin hükümetine karşı artan gösteriler yaşandı.
  • 1977 – 1 Mayıs öncesi süreçte İstanbul’da işçi hareketliliği ve güvenlik önlemlerinin arttığı günlerden biri olarak kayıtlara geçti.
  • 1994 – Yerel seçimler sonrası siyasi tartışmalar ve belediyelerde yönetim değişim süreçleri gündemdeydi.
  • 2014 – Türkiye genelinde siyasi gündem ve seçim sonrası tartışmaların sürdüğü bir dönem içinde yer aldı.

DOĞUMLAR

  • 1899 – Duke Ellington (Caz bestecisi)
  • 1936 – Zubin Mehta (Orkestra şefi)
  • 1957 – Daniel Day-Lewis (Oyuncu)
  • 1970 – Uma Thurman (Oyuncu)

ÖLÜMLER

  • 1980 – Alfred Hitchcock (Film yönetmeni)
  • 1945 – Adolf Hitler (Savaşın son günlerinde intihar etti)
