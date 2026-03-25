Tarihte bugün ne oldu? 25 Mart tarihinde tarihte neler oldu?

25 Mart, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli izler bırakmış, dönüm noktaları olarak kaydedilen olaylarla anılan anlamlı bir gündür. Bu özel tarihte yaşanan dikkat çekici gelişmelerin detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

1807 – İngiltere, köle ticaretini yasaklayan yasayı yürürlüğe koydu.

1911 – ABD’de New York’ta Triangle Gömlek Fabrikası’nda çıkan yangında 146 işçi hayatını kaybetti.

1957 – Roma Antlaşması imzalandı; Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) resmen kuruldu.

1977 – Türkiye’de Erzurum’da büyük kar ve çığ felaketi yaşandı, çok sayıda ev ve altyapı zarar gördü.

2008 – Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro hatları için yeni yatırım projelerini duyurdu.

DOĞUMLAR

1807 – Karl Marx, Alman filozof ve iktisatçı, sosyalizm ve komünizm kuramının öncüsü.

1895 – Robert Frost, Amerikalı şair ve edebiyat dünyasında Nobel adaylığı bulunan isim.

1931 – Anthony Burgess, İngiliz yazar ve besteci.

1940 – İlhan Berk, Türk şair ve edebiyat dünyasında modern şiirin öncülerinden.

1955 – Ali İhsan Karayiğit, Türk futbolcu ve eski milli futbolcu.

ÖLÜMLER