Tarihte bugün ne oldu? 21 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

21 Nisan tarihi, geçmişten günümüze siyasetten bilime, kültürden toplumsal olaylara kadar birçok önemli gelişmeyle anılan günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, dünya tarihinin akışını etkileyen gelişmelerle birleşerek 21 Nisan’ı merak uyandıran tarihler arasında öne çıkarıyor. Bu tarihte yaşanan bazı olaylar ise hem yerel hem de küresel ölçekte hafızalarda iz bırakmaya devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 21 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1920’ler – TBMM dönemi: 21 Nisan’ı da kapsayan süreçte, Kurtuluş Savaşı döneminde Meclis faaliyetleri yoğun şekilde devam etmiş, Ankara merkezli yönetim güçlenmiştir.
  • 1999 – 17 Ağustos depremi sonrası Marmara bölgesinde hasar tespit ve yeniden yapılanma çalışmaları bu dönemlerde hız kazanmıştır (21 Nisan haftası kayıtlarında resmi çalışmalar sürmüştür).
  • 2000’ler sonrası – Türkiye’de 21 Nisan tarihine denk gelen yıllarda siyasi ve ekonomik gelişmeler, özellikle bütçe görüşmeleri ve seçim süreçleri nedeniyle sık sık gündeme gelmiştir.
  • 753 (efsanevi tarih) – Roma’nın kurulduğu gün olarak kabul edilen tarih (Romulus ve Remus efsanesi).
  • 1918 – I. Dünya Savaşı’nda Alman pilot “Kızıl Baron” olarak bilinen Manfred von Richthofen öldü.
  • 1960 – Brezilya’nın yeni başkenti Brasília resmen açıldı ve Rio de Janeiro’nun yerine başkent oldu.
  • 1992 – İtalya’da “Temiz Eller” (Mani Pulite) yolsuzluk soruşturması süreci hız kazandı.

DOĞUMLAR

  • 1926 – II. Elizabeth (Birleşik Krallık Kraliçesi)
  • 1910 – Alvar Aalto (Fin mimar ve tasarımcı)
  • 1961 – Ronald Koeman (Hollandalı futbolcu ve teknik direktör)

ÖLÜMLER

  • 1918 – Manfred von Richthofen (“Kızıl Baron”)
  • 1997 – Alan J. Pakula (Amerikalı yönetmen)
  • 2002 – Linda Lovelace (Amerikalı oyuncu)
