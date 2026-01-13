Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Sıradan bir gün gibi görünen 13 Ocak, tarih boyunca iz bırakan önemli gelişmelere sahne oldu. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, bu tarihi anlamlı kılan detayları ortaya koyarken, konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1842 – Dr. William Morton, ilk kez eter anestezisini bir ameliyatta başarıyla kullandı.

1898 – Emile Zola, Fransa'da ünlü "J'accuse (İtham Ediyorum)" başlıklı yazısını yayımladı.

1910 – İlk kamuya açık radyo yayını New York'ta gerçekleştirildi.

1920 – Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çalışmalarını hızlandırdı.

1930 – Mickey Mouse çizgi romanı ilk kez yayımlandı.

1953 – Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito, ülkenin adını resmen Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti olarak ilan etti.

1990 – Sovyetler Birliği, Azerbaycan'da olağanüstü hâl ilan etti.

2012 – Costa Concordia yolcu gemisi İtalya açıklarında karaya oturdu; faciada 32 kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1899 – Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairi

1929 – Joe Pass, Amerikalı caz gitaristi

1954 – Trevor Rabin, Güney Afrikalı müzisyen (Yes grubu üyesi)

1977 – Orlando Bloom, İngiliz oyuncu

1986 – Michael Stipe Jr., Amerikalı sporcu

ÖLÜMLER