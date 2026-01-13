Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1842 – Dr. William Morton, ilk kez eter anestezisini bir ameliyatta başarıyla kullandı.
- 1898 – Emile Zola, Fransa'da ünlü "J'accuse (İtham Ediyorum)" başlıklı yazısını yayımladı.
- 1910 – İlk kamuya açık radyo yayını New York'ta gerçekleştirildi.
- 1920 – Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çalışmalarını hızlandırdı.
- 1930 – Mickey Mouse çizgi romanı ilk kez yayımlandı.
- 1953 – Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito, ülkenin adını resmen Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti olarak ilan etti.
- 1990 – Sovyetler Birliği, Azerbaycan'da olağanüstü hâl ilan etti.
- 2012 – Costa Concordia yolcu gemisi İtalya açıklarında karaya oturdu; faciada 32 kişi hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
- 1899 – Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairi
- 1929 – Joe Pass, Amerikalı caz gitaristi
- 1954 – Trevor Rabin, Güney Afrikalı müzisyen (Yes grubu üyesi)
- 1977 – Orlando Bloom, İngiliz oyuncu
- 1986 – Michael Stipe Jr., Amerikalı sporcu
ÖLÜMLER
- 1915 – Eugène Viollet-le-Duc, Fransız mimar ve restoratör
- 1941 – James Joyce, İrlandalı yazar (Ulysses)
- 1974 – Salvador Dalí'nin eşi Gala Dalí, Rus asıllı sanat ilham perisi
- 2001 – Ali Ulvi Kurucu, Türk şair ve yazar
- 2017 – Horacio Guarany, Arjantinli halk müziği sanatçısı