Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvimde sıradan bir gün gibi görünen 13 Ocak, geçmişe dönüp bakıldığında dünya ve Türkiye tarihinde önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Yaşanan olaylar, bu tarihi hafızalarda yer eden bir dönüm noktasına dönüştürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Sıradan bir gün gibi görünen 13 Ocak, tarih boyunca iz bırakan önemli gelişmelere sahne oldu. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, bu tarihi anlamlı kılan detayları ortaya koyarken, konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1842 – Dr. William Morton, ilk kez eter anestezisini bir ameliyatta başarıyla kullandı.
  • 1898 – Emile Zola, Fransa'da ünlü "J'accuse (İtham Ediyorum)" başlıklı yazısını yayımladı.
  • 1910 – İlk kamuya açık radyo yayını New York'ta gerçekleştirildi.
  • 1920 – Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çalışmalarını hızlandırdı.
  • 1930 – Mickey Mouse çizgi romanı ilk kez yayımlandı.
  • 1953 – Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito, ülkenin adını resmen Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti olarak ilan etti.
  • 1990 – Sovyetler Birliği, Azerbaycan'da olağanüstü hâl ilan etti.
  • 2012 – Costa Concordia yolcu gemisi İtalya açıklarında karaya oturdu; faciada 32 kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

  • 1899 – Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairi
  • 1929 – Joe Pass, Amerikalı caz gitaristi
  • 1954 – Trevor Rabin, Güney Afrikalı müzisyen (Yes grubu üyesi)
  • 1977 – Orlando Bloom, İngiliz oyuncu
  • 1986 – Michael Stipe Jr., Amerikalı sporcu

ÖLÜMLER

  • 1915 – Eugène Viollet-le-Duc, Fransız mimar ve restoratör
  • 1941 – James Joyce, İrlandalı yazar (Ulysses)
  • 1974 – Salvador Dalí'nin eşi Gala Dalí, Rus asıllı sanat ilham perisi
  • 2001 – Ali Ulvi Kurucu, Türk şair ve yazar
  • 2017 – Horacio Guarany, Arjantinli halk müziği sanatçısı
