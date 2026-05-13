Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden? Tamar Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada yayımladığı videolarla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP lideri Özgür Özel ve CHP’li Veli Ağbaba tarafından yapılan suç duyurusunun ardından gözlerin çevrildiği Tanrıyar hakkında ortaya atılan iddialar ve soruşturmanın detayları merak konusu oldu. Peki, Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden? Tamar Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturma gündeme damga vurdu. “Hakaret” ve “iftira” iddiaları sonrası yargı sürecinin başlamasıyla birlikte kamuoyunda “Tamar Tanrıyar kimdir?”, “Neden soruşturma açıldı?” ve “Olayın perde arkasında ne var?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAMAR TANRIYAR HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Tamar Tanrıyar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sosyal medya ve YouTube üzerinden yayımlanan içeriklerle ilgili olduğu belirtildi.

TAMAR TANRIYAR HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturmanın, “hakaret” ve “iftira” suçlamaları kapsamında başlatıldığı açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçelerinde, 9, 10 ve 11 Mayıs 2026 tarihlerinde yayımlanan videolarda kendileri hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü.

TAMAR TANRIYAR KİMDİR?

Tamar Tanrıyar, sosyal medya paylaşımları ve YouTube üzerinden yayımladığı siyasi içeriklerle gündeme gelen bir isim olarak biliniyor. Özellikle siyaset dünyasına yönelik yorumları ve videolarıyla dikkat çekiyor.

OLAY NEDİR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, sosyal medyada yayımlanan videolarda yer alan ifadeler nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlarından resmi soruşturma başlattı. Şikâyet dilekçelerinde iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyu önünde hedef gösterme amacı taşıdığı savunuldu.

Sahra Arslan
500

