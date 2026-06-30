Kent içi ulaşımını metro ile sağlayan İstanbullular, Taksim Metro İstasyonu’nun son durumunu merak ediyor. “Taksim metrosu açık mı, kapalı mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, istasyondaki sefer düzeni ve resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

TAKSİM METROSU AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşların yakından takip ettiği Taksim Metro İstasyonu ile ilgili yeni açıklama geldi. “Taksim metrosu açık mı, kapalı mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, Metro İstanbul tarafından yapılan son duyuruya göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim ve Şişhane istasyonları yeniden yolcu kullanımına açıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da tekrar hizmet vermeye başladı.

TAKSİM, ŞİŞHANE VE KABATAŞ HATLARI YENİDEN HİZMETE GİRDİ

Metro İstanbul'un açıklamasına göre daha önce erişime kapatılan Taksim İstasyonu ile Şişhane İstasyonu'nun tüm giriş ve çıkışları yeniden açıldı. Bununla birlikte F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda da seferler yeniden başladı. Böylece yolcular, söz konusu hatları normal şekilde kullanabilecek.

TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILMIŞTI?

Taksim Metro İstasyonu, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda geçici süreyle yolcu giriş ve çıkışına kapatılmıştı. Aynı kapsamda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın seferleri de durdurulmuştu.

SEFERLER NASIL ETKİLENMİŞTİ?

Kapatma kararı süresince M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çalışan trenler seferlerine devam etmiş ancak Taksim İstasyonu'nda durmadan güzergâhlarına devam etmişti. Yapılan son açıklamayla birlikte hem istasyonlar hem de füniküler hattı yeniden normal işletme düzenine geçti.