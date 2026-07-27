Oyuncu Aslı Turanlı'nın özel hayatı magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Bodrum'da tekne tatiline çıkan Turanlı'nın, Taha Tatlıcı ile ilk kez birlikte görüntülenmesi dikkat çekti. Teknenin ön kısmında baş başa güneşlenen ve uzun süre sohbet eden ikilinin samimi halleri, haklarında aşk iddialarını güçlendirdi. Peki, Taha Tatlıcı kimdir? Aslı Turanlı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Taha Tatlıcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler...

ASLI TURANLI'NIN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN TAHA TATLICI KİMDİR?

Oyuncu Aslı Turanlı ile birlikte Bodrum'da görüntülenmesinin ardından adı gündeme gelen Taha Tatlıcı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Magazin basınında yer alan görüntülerde ikilinin Bodrum açıklarında demirledikleri teknede birlikte vakit geçirdiği görüldü. Gün boyu güneşlenen ve sohbet eden çiftin rahat tavırları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Şu ana kadar Taha Tatlıcı'nın yaşamı, eğitimi, kariyeri veya özel hayatına ilişkin doğrulanmış resmi bilgiler paylaşılmış değil. Bu nedenle hakkında dolaşan iddiaların önemli bir kısmı teyit edilmiş bilgilerden oluşmuyor.

HAKKINDAKİ BİLGİLER ŞİMDİLİK SINIRLI

Aslı Turanlı ile Bodrum tatilinde ilk kez objektiflere yansıyan Taha Tatlıcı, kısa sürede magazin gündeminin merak edilen isimlerinden biri oldu. Ancak şu an itibarıyla kamuoyuna açık kaynaklarda biyografisi, yaşı, memleketi ve mesleğine ilişkin doğrulanmış bilgiler bulunmuyor.

Haberde yer verilen bilgiler, kamuoyuna yansıyan güvenilir kaynaklar ve doğrulanabilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Kişi hakkında yeni ve resmi bilgiler kamuoyuyla paylaşıldıkça haberimiz güncellenecektir.