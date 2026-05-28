Tacettin Aslan kimdir, kaç yaşındaydı? İÇDAŞ kurucularından Tacettin Aslan neden öldü?

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinin tanınan ve sevilen iş insanlarından, Asmar Holding Onursal Başkanı Tacettin Aslan, yaşamını yitirdi. Tacettin Aslan kimdir? İÇDAŞ kurucularından Tacettin Aslan neden öldü? Detaylar haberimizde.

TACETTİN ASLAN KİMDİR?

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde uzun yıllardır tanınan ve saygı duyulan iş insanı Tacettin Aslan, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırsever kişiliğiyle de öne çıkan bir isimdir. Asmar Holding Onursal Başkanı olarak bilinen Aslan, özellikle Marmara Bölgesi’nde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve yaptığı bağışlarla “gönül insanı” olarak anılmıştır.

Tacettin Aslan, yalnızca ticari faaliyetleriyle değil; eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında üstlendiği aktif rol ile de dikkat çekmiştir. Bölgedeki birçok okul, sağlık kurumu ve ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı destekler sayesinde Karamürsel halkının gönlünde önemli bir yer edinmiştir.

Ayrıca geleneksel sporların yaşatılmasına verdiği katkılarla da bilinen Aslan, özellikle yağlı güreş organizasyonlarına sağladığı sponsorluklarla kültürel mirasın korunmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

TACETTİN ASLAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Elde edilen bilgilere göre Tacettin Aslan, vefat ettiğinde 85 yaşındaydı.

TACETTİN ASLAN NERELİ?

Tacettin Aslan’ın kökeni Kastamonu’nun Cide ilçesine dayanmaktadır. Ancak kendisinin İstanbul’un Hasköy semtinde doğduğu bilgisi de bulunmaktadır.

Karadeniz kökenli olan Aslan, yaşamının önemli bir bölümünü Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde geçirmiştir.