T24 kapandı mı, T24 neden kapatıldı, T24 kimin, sahibi kim?

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T24 hakkında gelen son dakika gelişmesinin ardından sitenin geçmişi ve yönetimi de merak edilmeye başlandı. "T24 kimin, sahibi kim?" sorusu arama motorlarında öne çıkarken, sitenin kurucusu ve yayın politikası da yeniden konuşuluyor. T24'ün sahibi kim, site ne zaman kuruldu ve bundan sonra ne olacak? İşte T24 ile ilgili bilinmesi gerekenler.

KARARIN GEREKÇESİ: SON 1 YILDA 118 İÇERİK

Başsavcılığın açıklamasına göre kapatma kararı, T24'ün son bir yıl içinde yayımladığı ve "LGBT propagandası" niteliği taşıdığı değerlendirilen 118 içerik nedeniyle alındı. Hakimlik kararıyla portalın hem internet sitesi hem de sosyal medya hesaplarına yönelik işlem uygulanmasının önü açıldı.

KARAR SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi. Kararın uygulanmasıyla birlikte T24'ün dijital platformlarına erişimin engellenmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son bir yıl içinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldığı ve kararın uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği ifade edildi.

"AİLEM GÜVENDE" SORUŞTURMASI NEDİR?

"Ailem Güvende", İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aile yapısını korumaya yönelik olduğu belirtilen bir soruşturmanın adı olarak öne çıkıyor. T24 hakkındaki karar, bu soruşturma çerçevesinde kamuoyuna yansıyan son gelişme oldu.

T24 CEPHESİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

T24 yönetiminin karara ilişkin açıklaması ve olası itiraz süreci kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Sulh ceza hakimliği kararlarına karşı yasal süre içinde itiraz yolu bulunuyor.

T24 KİMİN?

T24, gazeteci Doğan Akın tarafından kurulmuştur ve Tempo24 Basın Yayın Prodüksiyon A.Ş. bünyesinde bağımsız bir internet gazetesi olarak faaliyet göstermektedir.