Türkiye ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden diplomatik yakınlaşma, vize süreçlerine ilişkin önemli bir gelişmeyi gündeme taşıdı. İki ülke arasında seyahat özgürlüğünün artırılması ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla vize muafiyeti konusunda kritik bir adım atıldığı belirtildi. Peki, Suudi Arabistan vize kalkıyor mu? Suudi Arabistan'a vize muafiyeti geldi mi, vizesiz seyahat edilebilecek mi? Detaylar...

SUUDİ ARABİSTAN VİZE KALKIYOR MU?

Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri ise vize uygulamalarının karşılıklı olarak kaldırılması.

Diplomatik kulislerde yer alan bilgilere göre, iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini ortadan kaldıran bir anlaşmanın resmileştirilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, uzun süredir beklenen vize serbestisi sürecinin resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor.

Ancak şu an için uygulamada tamamen kaldırılmış bir vize sistemi bulunmuyor. Süreç, diplomatik görüşmeler ve karşılıklı anlaşma hazırlıkları çerçevesinde ilerliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A VİZE MUAFİYETİ GELDİ Mİ?

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti konusunda yürütülen temaslar son aşamaya gelmiş olsa da, henüz yürürlüğe girmiş resmi bir vize muafiyeti kararı bulunmuyor.

Görüşmelerin temel amacı, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerini kolaylaştırmak ve vize prosedürlerini tamamen ortadan kaldırmak olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, diplomatik kaynaklar anlaşmanın resmileşmesi halinde seyahatlerin çok daha hızlı ve kolay hale geleceğini belirtiyor.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, Ankara’da yapılacak kritik toplantı, sürecin resmi çerçevesini belirleyecek en önemli adımlardan biri olacak. Eğer anlaşma imzalanırsa, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarihî bir diplomatik dönüşüm gerçekleşmiş olacak.

Şu an için ise mevcut vize uygulamaları geçerliliğini koruyor ve vatandaşların seyahatleri mevcut prosedürler üzerinden yürütülüyor.