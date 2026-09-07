Susuz Yaz filmi neden yasaklandı? Susuz Yaz filmi uyarlama mı?

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Susuz Yaz, yalnızca konusu ve oyuncu kadrosuyla değil, Berlin Film Festivali'ne uzanan tartışmalı yolculuğuyla da Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip. Filmin Türkiye'yi uluslararası festivalde temsil etmesinin uygun görülmemesinin ardından yaşanan gelişmeler, yapımın uluslararası başarıya ulaşmasıyla farklı bir boyut kazandı.

SUSUZ YAZ FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?

Susuz Yaz'ın 1964 Berlin Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmesine ilişkin dönemde çeşitli tartışmalar yaşandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan komitenin filmi ülkeyi temsil edecek yapım olarak uygun görmediği belirtilirken, filmin yapımcısı ve oyuncusu Ulvi Doğan bu karara rağmen filmi Berlin Film Festivali'ne gönderdi.

Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz, festivalde yarışarak Altın Ayı ödülünü kazandı ve Türk sinemasının uluslararası alandaki en önemli başarılarından birine imza attı. Böylece Türkiye'de yaşanan temsil tartışmalarının ardından film, Berlin'de büyük ödüle ulaşarak sinema tarihine geçti.

SUSUZ YAZ FİLMİ UYARLAMA MI, KİMİN ESERİ?

Susuz Yaz filmi, yazar Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlandı. Cumalı'nın eseri, su kaynakları ve toprak üzerindeki mücadelenin çevresinde gelişen olayları konu alırken, Metin Erksan bu hikâyeyi sinemaya taşıdı.

1963 yılında çekilen Susuz Yaz'ın yönetmenliğini Metin Erksan üstlendi. Film, 1964 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanarak Türk sinemasının dünya çapında tanınmasına önemli katkı sağladı.