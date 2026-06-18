Survivor'da yarı finale kimler kaldı? Nagihan yarı finale kaldı mı?

Survivor’da finale doğru geri sayım sürerken, yarışmacılar arasında oynanan zorlu parkur mücadeleleri sonucunda yarı finalistler belli oldu. İzleyiciler, “Survivor’da yarı finale kimler kaldı?” sorusuna yanıt ararken Nagihan’ın performansı da dikkat çekti. Yarışmadaki son gelişmeler ve yarı finale yükselen isimler büyük merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURVİVOR’DA YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor’da oynanan son bölümde Nagihan, Sercan, Ramazan ve Nobre’nin karşı karşıya geldiği zorlu parkur mücadelesi sonrası yarı finale yükselen isimler netleşti. İlk turda gösterdikleri performansla Ramazan ve Nobre yarı finale kalmayı başaran ilk yarışmacılar oldu. Ardından oynanan final düellosunda Nagihan, Sercan karşısında üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen üçüncü isim oldu.

NAGİHAN YARI FİNALE KALDI MI?

Evet. Nagihan, Sercan ile karşı karşıya geldiği son mücadelede 10-4’lük skorla rakibini mağlup ederek yarı finale kalmayı başardı. Bu sonuçla Nagihan, Survivor’da yarı finalist olan isimler arasına adını yazdırdı.

SERCAN ELENDİ Mİ?

Evet. Yarı final mücadelesinde Nagihan’a 10-4 mağlup olan Sercan, şampiyonluk hayallerine veda ederek yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Böylece Sercan, yarı finale kalamadan elenen isim oldu.