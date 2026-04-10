Survivor'da kim kazandı, iletişim ödülünü kim aldı? 9 Nisan 2026 Perşembe günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda finale doğru geri sayım sürerken, 9 Nisan 2026 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölüm hem rekabetin hem de duygusal anların zirveye çıktığı bir gece oldu. İletişim ödülü için verilen mücadele, yarışmacıların motivasyonunu doğrudan etkilerken; ada konseyinde belirlenen eleme adayları da haftanın kaderini şekillendirdi. İşte, Survivor’ın son bölümünde yaşananların tüm detayları…

SURVIVOR'DA KİM KAZANDI?

9 Nisan akşamı oynanan iletişim oyunu, Survivor 2026 sezonunun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıktı. Güç, denge ve atış performansının birleştiği parkurda yarışmacılar, sadece ödül için değil aynı zamanda moral üstünlüğü için de yarıştı.

Final etabında Gönüllüler takımından Ramazan ile Ünlüler takımından Sercan karşı karşıya geldi. Nefes kesen atışlar sonrası üstün performans sergileyen Ramazan, takımına kritik sayıyı kazandırdı. Böylece Gönüllüler takımı, 12-10’luk skorla gecenin kazananı oldu.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor’da iletişim ödülü, yarışmacılar için en değerli ödüllerden biri olarak kabul ediliyor. Sevdikleriyle haberleşme fırsatı bulan yarışmacılar, ada hayatının zorlu koşullarına karşı moral depoluyor.

9 Nisan 2026 tarihli bölümde iletişim ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu. Yarışma öncesinde yapılan açıklamada, kazanan takımın sevdikleri iki kişiyle mesajlaşabileceği belirtildi. Bu durum, parkurdaki rekabetin dozunu daha da artırdı.

Kazanan Gönüllüler takımı büyük sevinç yaşarken, Ünlüler takımında ise duygusal anlar dikkat çekti. Özellikle kaybeden takımın iletişim hakkını elde edememesi, yarışmacılar üzerinde ciddi bir moral kaybına yol açtı.

9 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNÜ SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın en kritik gelişmelerinden biri de eleme adaylarının belirlenmesi oldu. 9 Nisan haftasında yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı netleşti.

Mavi takımda gerçekleştirilen ada konseyi oylaması sonucunda Gözde, haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Daha önce belirlenen ilk eleme adayı Lina ile birlikte, bu haftanın eleme potası şekillenmiş oldu.

Böylece Survivor 2026’da bu hafta eleme riski taşıyan isimler:

Lina

Gözde olarak kesinleşti.

GERİLİM VE DUYGUSAL ANLAR DAMGA VURDU

İletişim oyunu öncesinde yaşanan tartışmalar da bölüme damgasını vurdu. Nagihan ile Lina arasında yükselen tansiyon, ada konseyine kadar taşındı. Seren Ay’ın Lina hakkında dile getirdiği sözler, özellikle Nagihan’ı derinden etkiledi.

Nagihan’ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar, Survivor tarihinin en duygusal sahneleri arasında yerini aldı. Bu gelişmeler, yarışmanın sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir mücadele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.