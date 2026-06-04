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SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ: 3 Haziran Çarşamba günü kim elendi? Son dakika! Survivor'da Murat, Deniz, Nagihan, Sude hangisi elendi?

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ: 3 Haziran Çarşamba günü kim elendi? Son dakika! Survivor'da Murat, Deniz, Nagihan, Sude hangisi elendi?
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Survivor'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, 3 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme düellosu izleyicileri ekran başına kilitledi. Murat, Deniz, Nagihan ve Sude'nin karşı karşıya geldiği kritik gecede yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, 3 Haziran Çarşamba günü kim elendi? Son dakika! Survivor'da Murat, Deniz, Nagihan, Sude hangisi elendi?

Survivor'da eleme heyecanı bir kez daha nefesleri kesti. Eleme potasında yer alan Murat, Deniz, Nagihan ve Sude arasındaki mücadelede finale kalan isimler belli olurken, bir yarışmacı hayallerine veda etti. 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'dan kim elendi, düello sonuçları nasıl şekillendi? İşte merak edilen gelişmeler...

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim Sude oldu. Eleme düellosunun final turunda Deniz ile karşı karşıya gelen Sude, mücadeleyi kaybederek Survivor hayallerine veda etti.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİMLER DÜELLOYA KATILDI?

Bu haftanın eleme potasında Murat, Deniz, Nagihan ve Sude yer aldı. Dört yarışmacı Survivor'da kalabilmek için eleme düellosunda mücadele etti.

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Eleme düellosunda ilk olarak Nagihan ve Murat potadan çıkmayı başardı. Final eşleşmesinde ise Deniz ile Sude karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Deniz, rakibini 8-7 mağlup ederek Survivor'da kalmayı başardı. Böylece eleme düellosunu kazanan isim Deniz olurken, Sude yarışmaya veda etti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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