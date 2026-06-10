Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kimkazandı, 10 Haziran Çarşamba eleme adayı kim oldu?

Aynı bölümde gerçekleşen ada konseyinde ise haftanın eleme adayı da netleşti. Yarışmacıların stratejik hamleleri ve takım içi dengeler sonucunda belirlenen eleme adayı, Survivor’da tansiyonu daha da yükseltti. Gözler şimdi hem dokunulmazlığı kazanan isme hem de potaya giren yarışmacıya çevrildi.

SURVIVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne olurken, kazanan isim henüz netlik kazanmadı. Zorlu parkurda yarışmacılar adada kalabilmek için kıyasıya mücadele ederken, kritik oyunun sonucu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dokunulmazlık sembolünün sahibini bulmasıyla birlikte kazanan yarışmacı kesinleşecek ve gelişmeler anbean gündeme yansıyacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın eleme adayı da bireysel dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından belli olacak. Ada konseyinde alınacak kararlar ve oyun sonuçları doğrultusunda potaya girecek isim netleşirken, yarışmadaki dengeler yeniden şekillenecek. Resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte eleme adayına ilişkin detaylar haberimizde güncellenecek.