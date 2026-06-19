Dominik’te aylar boyunca devam eden zorlu mücadelenin ardından Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında artık finale sayılı günler kaldı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve bu kez İstanbul’da canlı olarak gerçekleştirilen çeyrek final gecesi, hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından büyük heyecana sahne oldu. Peki, Survivor yarı finale kim kaldı? 17 Haziran Survivor dün akşam kim elendi? Detaylar...

SURVIVOR YARI FİNALE KİM KALDI?

Survivor 2026 çeyrek final karşılaşmalarında yarı finale yükselen isimler belli oldu. Murat Ceylan tarafından açıklanan performans sıralamasının ardından ilk eşleşmeler netleşti ve yarışmacılar parkurdaki yerlerini aldı.

İlk düelloda Sercan ile Nobre karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede üstün performans sergileyen Nobre, rakibini 8-2 mağlup ederek Survivor 2026'nın ilk yarı finalisti olmayı başardı.

Gecenin ikinci eşleşmesinde ise Ramazan ile Nagihan mücadele etti. Kritik öneme sahip bu karşılaşmada Ramazan, rakibini yenerek adını yarı finale yazdıran ikinci yarışmacı oldu.

İlk tur karşılaşmalarının ardından mağlup olan Sercan ve Nagihan, yarı finale çıkabilmek için son kez parkura çıktı. Gecenin en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşmada Nagihan, atış performansıyla öne çıktı. Rakibi Sercan karşısında 10-4'lük skor elde eden Nagihan, Survivor 2026'nın üçüncü yarı finalisti olmayı başardı.

Böylece Survivor 2026 yarı finaline yükselen isimler şu şekilde sıralandı:

Nobre

Ramazan

Nagihan

17 HAZİRAN SURVİVOR DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor 2026 çeyrek final gecesinde yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu.

İlk düelloda Nobre karşısında mağlubiyet yaşayan Sercan, yarı finale kalabilmek adına Nagihan ile son bir mücadeleye çıktı. Ancak bu karşılaşmada da istediği sonucu alamayan yarışmacı, 10-4'lük skorla rakibine yenildi.

Bu sonucun ardından Sercan Yıldırım'ın Survivor 2026 serüveni çeyrek final aşamasında sona erdi. Böylece şampiyonluk hedefiyle başladığı yarışmaya veda eden Sercan, Survivor 2026'da elenen son isim olarak kayıtlara geçti.