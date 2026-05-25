Survivor Sercan evli mi, bekar mı, boşandı mı?

SURVIVOR SERCAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sercan Yıldırım, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sosyal medyada “Survivor Sercan evli mi, bekar mı?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, eski futbolcunun evlilik geçmişi ve ilişki durumu merak konusu oldu. İşte Sercan Yıldırım’ın özel yaşamına dair detaylar…

SERCAN YILDIRIM EVLİ Mİ?

Survivor yarışmacısı ve eski milli futbolcu Sercan Yıldırım’ın şu anda evli olmadığı biliniyor. Başarılı isim, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

SERCAN YILDIRIM BEKAR MI?

Sercan Yıldırım, güncel olarak bekardır. Ünlü isim, daha önce pilates eğitmeni Nihan Yönel ile hayatını birleştirmişti. Çiftin evliliği magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

SERCAN YILDIRIM NE ZAMAN EVLENDİ?

Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel, Aralık 2021 tarihinde evlenmişti. Çiftin sade ancak dikkat çeken düğün töreni sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Hayranları tarafından yakından takip edilen çift, evlilikleri boyunca sık sık gündeme geldi.

SERCAN YILDIRIM NEDEN BOŞANDI?

Ünlü çift, 18 Haziran 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Sercan Yıldırım, boşanma kararını fikir ayrılıkları nedeniyle aldıklarını açıklamıştı. Ayrılık sonrası özel hayatıyla ilgili fazla açıklama yapmayan Yıldırım, kariyerine ve projelerine odaklandı.

SURVIVOR SERCAN GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Futbol kariyerinin ardından Survivor performansıyla yeniden adından söz ettiren Sercan Yıldırım, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Özellikle yarışma dönemlerinde hayranları tarafından sık sık araştırılan ünlü isim, magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.