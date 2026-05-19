Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor kim elendi 19 Mayıs Salı?

Survivor 19 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümde hem ödül oyunu heyecanı hem de eleme konseyi sonucu gündeme damga vurdu. Yarışmacıların zorlu parkurda kıyasıya yarıştığı bölümde, ödül oyununu kazanan takım belli olurken, adaya veda eden isim de netleşti. İzleyiciler “Survivor’da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?” sorularına yanıt arıyor.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU MAVİ TAKIM KAZANDI

Survivor’da 19 Mayıs Salı günü ekrana gelen bölümde ödül oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Zorlu parkurda yarışmacıların kıyasıya mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitlerken, günün sonunda ödül oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Yarışmacılar, hem fiziksel güç hem de stratejinin ön planda olduğu oyunda avantaj elde etmek için mücadele etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA MAVİ TAKIM ÜSTÜNLÜĞÜ

Survivor’da son dokunulmazlık oyunu da yine rekabet dolu anlara sahne oldu. Kritik mücadelede mavi takım rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Bu sonuç, ada konseyine giden süreci de doğrudan etkiledi.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Ada konseyinde alınan kararlar sonrası eleme potasına giren isimler de netleşti. Bu hafta Survivor’da Nefise, Deniz ve Lina eleme adayları arasında yer aldı. Yarışmada kalabilmek için mücadele edecek olan yarışmacılar, düello etabında karşı karşıya gelecek.

SURVIVOR’DA KİM ELENECEK?

Survivor eleme düellosunda Nefise, Deniz ve Lina adada kalmak için kritik bir mücadele verecek. Rakiplerine karşı mağlup olan yarışmacı, Survivor’a veda eden isim olacak ve adaya erken veda edecek.