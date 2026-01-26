Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Ocak Pazartesi Survivor'da kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 26 Ocak Pazartesi akşamı oynanan ödül oyunu nefesleri kesti. Zorlu parkur sonrası kazanan takım büyük bir avantaj elde ederken, Survivor ödül oyununu kimin kazandığı sosyal medyada ve Google'da gündem oldu. Peki, 26 Ocak Survivor'da ödül oyununun galibi kim oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar, hem moral kazanmak hem de zorlu ada şartlarında avantaj elde etmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Ödül oyununu kazanan takım netleştiğinde gelişmeleri anbean haberimizden aktaracağız.

SURVİVOR'DA CEZA NE OLDU?

Ödül oyunu kadar kaybeden takımın karşılaşacağı ceza da merak konusu oldu. Survivor'da ödül oyununu kaybeden takım için belirlenen ceza soğan doğrama oldu. Ada şartlarında uygulanan bu ceza, yarışmacılar için oldukça zorlayıcı anlara sahne olacak.

SURVİVOR ÖDÜLÜ NE OLDU?

Ödül oyununu kazanan takımın elde edeceği ödül, Survivor izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmacıların motivasyonunu yükseltecek ödül açıklandığında detayları haberimizde paylaşacağız.

SURVİVOR'DA ADAYA YENİ YARIŞMACILAR GELDİ!

Survivor'da dengeleri değiştirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Survivor'da mücadele etmiş isimlerin de yer aldığı Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra, sarı takım olarak adaya dahil oldu. Yeni yarışmacıların performansı şimdiden büyük merak uyandırdı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da yaşanan son eleme gecesinde adaya veda eden isim Erkan olmuştu. Yeni eleme haftasında kimlerin potaya gireceği ve adaya kimin veda edeceği izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.