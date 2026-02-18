Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı 17 Şubat 2026? Eleme adayı kim oldu?

Yarışmada haftanın ilk eleme adayı, yayınlanan son bölümde belli oldu. Takımların bir araya geldiği ödül oyununda rekabet dozu yükselirken, 17 Şubat Salı günü ekrana gelen bölüm sonrası sonuçlar araştırılmaya başlandı. Dün akşamki bölümde hangi takımın ödüle uzandığı ve eleme potasına hangi ismin girdiği, Survivor takipçilerinin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU MU?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026'da izleyicilerin merakla beklediği ödül oyununun sonucu henüz netleşmedi. 17 Şubat 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde oynanan mücadele sonrası, ödülü hangi takımın kazandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında sonuçların açıklanması bekleniyor.

SURVIVOR ELEME POTASI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Son bölümle birlikte haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren ilk isim, Gönüllüler takımı yarışmacılarından Engincan oldu. Ada konseyinde çıkan bu sonuç, yarışmadaki dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi olarak yorumlandı.



Son durum : Survivor ödülünü kazanan takım 12-10 skoruyla mavi takım oldu.