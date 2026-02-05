Survivor Ödül-Ceza oyununu kim kazandı Şubat Perşembe?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Şubat Perşembe günü oynanan Ödül-Ceza oyunu, izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Zorlu parkur ve yüksek tempo dikkat çekerken, "Survivor Ödül-Ceza oyununu kim kazandı?" sorusu programın ardından en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı.

SURVIVOR'DA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de 5 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümün ardından, ödül-ceza oyununu hangi takımın kazandığı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Kadroya yeniden dahil olan eski yarışmacılarla birlikte rekabetin dozu artarken, ekrana gelen son bölümde heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Zorlu oyunun ardından sonuçlar araştırılmaya başlanırken, Survivor takipçileri "5 Şubat Survivor'da kim kazandı?" ve "Ödül-ceza oyununu hangi takım aldı?" sorularına yanıt arıyor.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de 5 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan bölüm sonrası ödül-ceza oyununun sonucu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Haftanın dördüncü gününde oynanan kritik oyunda takımlar zorlu parkurda karşı karşıya gelirken, kazanan takım henüz netlik kazanmadı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte Survivor gündeminin şekillenmesi bekleniyor.

5 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL-CEZA OYUNU SONUCU

Kadroya dahil olan eski yarışmacıların da etkisiyle rekabetin üst seviyeye çıktığı Survivor'da, 5 Şubat gecesi oynanan ödül-ceza oyunu büyük heyecana sahne oldu. Parkurda yaşanan çekişmeli anlar ekran başındaki izleyicilerin ilgisini toplarken, "5 Şubat Survivor kim kazandı?" ve "Ödül-ceza oyununu hangi takım aldı?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

SURVIVOR KİM KAZANDI? 5 ŞUBAT PERŞEMBE

Survivor'ın 5 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümünde ödül-ceza oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Sonucun belli olmasıyla birlikte kazanan takımın avantaj elde etmesi, kaybeden takımın ise cezayla karşı karşıya kalması bekleniyor. Gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen Survivor bölümünde haftanın ikinci eleme adayı netleşti. Yapılan oylama sonucunda Can Berkay, eleme potasına giren isim oldu.

SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

3 Şubat Salı günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu Gönüllüler takımının galibiyetiyle sonuçlandı. Oyun sonrası yapılan oylamada haftanın ilk eleme adayı Doğuş olarak belirlendi.

SURVIVOR YEDEKLER KADROSU BELLİ OLDU

Survivor'da yedek yarışmacıların ana kadroya dahil olacağı süreç büyük merak konusu olurken, açıklanan isimler adeta All Star kadrosunu aratmadı. Rekabeti daha da kızıştırması beklenen yedekler şu şekilde açıklandı:

ERKEKLER TAKIMI:

Barış Murat Yağcı, Sercan Yıldırım, Osman Can ve Doğuş, ana kadroya girebilmek için geri sayımda.

KADINLAR TAKIMI:

Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Tuğçe Melis Demir ve Büşra, Survivor arenasına yeniden dönmeye hazırlanan iddialı isimler arasında yer alıyor.