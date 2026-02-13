Survivor neden yok, bu akşam Survivor yayınlanmayacak mı, Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor izleyicileri bu akşam için ekran başına geçmeye hazırlanırken, Survivor neden yok sorusu sosyal medyada gündem oldu. TV8 yayın akışında Survivor'ın yer almaması, yeni bölüm tarihine dair merakı artırdı. Peki Survivor bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İzleyicilerin aradığı yanıtlar haberimizin detaylarında.

SURVİVOR NEDEN YAYINLANMIYOR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmıyor. Yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle Survivor bu akşam ekranlarda yer almayacak.

BU AKŞAM SURVİVOR YERİNE NE VAR?

Survivor'un yerine, müzik yarışması O Ses Türkiye izleyiciyle buluşacak. TV8, prime time kuşağını bu hafta O Ses Türkiye'ye ayırmış durumda.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor'un yeni bölümünün 14 Şubat 2026 Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor. Yarışmanın kaldığı yerden devam etmesi ve haftalık program akışına geri dönmesi öngörülüyor.

TV8 YAYIN AKIŞI – 13 ŞUBAT 2026

TV8'in 13 Şubat Cuma gününe ait yayın akışı şu şekilde:

• 06.00 – Tuzak

• 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

• 09.00 – Gel Konuşalım

• 12.30 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

• 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

• 20.00 – O Ses Türkiye