Survivor ne zaman bitiyor 2026, Survivor final ne zaman?

Survivor 2026’da finale doğru geri sayım devam ederken, yarışmanın ne zaman sona ereceği izleyicilerin en çok sorduğu konular arasında bulunuyor. “Survivor final ne zaman?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, büyük final tarihiyle ilgili beklenti giderek artıyor.

SURVİVOR 2026 FİNAL NE ZAMAN? ACUN ILICALI TARİHİ AÇIKLADI

Mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Survivor 2026 sezonunda final heyecanı giderek artıyor. Yarışmanın sona ereceği tarih merak edilirken, yapımcı Acun Ilıcalı’dan beklenen açıklama geldi. Survivor Ekstra programına katılan Ilıcalı, hem yarı final hem de büyük final tarihini duyurdu.

SURVİVOR 2026 FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre Survivor 2026 büyük finali 19 Haziran tarihinde ekrana gelecek. Yarışmanın yarı final etaplarının ise 17-18 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor. Böylece Survivor 2026’da final haftası, Haziran ayının ortasında izleyiciyle buluşacak.

ACUN ILICALI SURVİVOR FİNAL TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Survivor Ekstra programında konuşan Acun Ilıcalı, sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini ifade ederek final planlamasını paylaştı. Ilıcalı, “Beklentilerimizi fazlasıyla karşılayan bir sezon oluyor. Çok mutluyuz. Finali 17-18-19 Haziran tarihlerinde yapmayı planlıyoruz” sözleriyle tarihleri netleştirdi.

SURVİVOR’DA YENİ ELEME SİSTEMİ GÜNDEMDE

Acun Ilıcalı ayrıca yarışmanın final sürecine dair önemli bir değişiklik planladıklarını da açıkladı. Açıklamaya göre belirli bir aşamadan sonra halk oylaması kaldırılarak yalnızca performansın ön planda olacağı bir sistem uygulanması hedefleniyor.

Ilıcalı, bu değişikliğin adaletli bir yarış ortamı oluşturacağını düşündüklerini de belirtti.

SURVİVOR FİNAL HEYECANI ARTIYOR

Survivor 2026’da finale haftalar kala yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek yükseliyor. Büyük final öncesi yapılacak yarı finallerin ardından şampiyonun belli olacağı süreç, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.