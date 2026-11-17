Survivor 2027 sezonu için geri sayım sürerken yarışmanın başlangıç tarihi, yeni formatı ve yarışmacı kadrosu merak ediliyor. Yeni sezonda izleyicileri nasıl bir konseptin beklediği araştırılırken, kaptanlık sistemiyle ilgili bilgiler de gündeme geldi. Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in takım kaptanları olacağı belirtilen Survivor 2027'nin All Star formatında olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yeni konsept nasıl olacak?

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2027'nin yayın başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Önceki sezonun 1 Ocak tarihinde başlaması nedeniyle yeni sezonun da 1 Ocak 2027'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Ancak yarışmanın kesin başlangıç tarihiyle ilgili resmi duyuru henüz yapılmadı.

SURVİVOR 2027 YENİ KONSEPT NASIL OLACAK?

Survivor 2027 sezonunda kaptanlık sisteminin uygulanması bekleniyor. Yeni konseptte iki ayrı takım bulunacak ve her takımın sabit bir kaptanı olacak. Takım kaptanları olarak ise Survivor'ın önceki sezonlarında yarışan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in yer alacağı belirtiliyor.

Yeni formatta iki takım da gönüllülerden oluşacak. Yarışmacılar, Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlığında mücadele edecek.

SURVİVOR 2027 ALL STAR MI OLACAK?

Survivor 2027 sezonunda gündeme gelen yeni konsept, All Star formatına ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Paylaşılan bilgilere göre yeni sezonda iki takımın da gönüllülerden oluşturulması ve takımların sabit kaptanlar tarafından yönetilmesi planlanıyor. Bu nedenle yarışmanın klasik All Star formatında olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

SURVİVOR 2027 KADROSU AÇIKLANDI MI?

Survivor 2027 yarışmacı kadrosu henüz açıklanmadı. 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen seçmelerin ardından yarışmacıların kimlerden oluşacağı merak konusu oldu. Kadronun önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.