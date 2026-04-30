Survivor kim kazandı? Survivor Türk-Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı, parti ödülünü kim aldı?

Survivor Türkiye’de Türk ve Yunan yarışmacıların karşı karşıya geldiği ödül oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Acun Ilıcalı, oyun öncesinde kazanan takımın 80’ler partisine katılacağını açıklayınca rekabet daha da arttı. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor Türk-Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı, parti ödülünü kim aldı? Detaylar haberimizde.

Survivor Türkiye’de heyecan dozu her geçen bölümde daha da artarken, Türk ve Yunan yarışmacıların karşı karşıya geldiği özel ödül oyunu izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Parkurda sergilenen yüksek tempo, strateji ve dayanıklılık, yarışmanın en kritik anlarından birine sahne oldu. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor Türk-Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı, parti ödülünü kim aldı? Detaylar...

SURVIVOR KİM KAZANDI?

Survivor’da merak edilen en önemli başlıkların başında gelen “Survivor kim kazandı?” sorusu, özellikle Türk–Yunan ödül oyunu sonrası daha da dikkat çekti.

Son oynanan kritik karşılaşmada parkur boyunca büyük bir çekişme yaşandı. Hem Türk hem de Yunan yarışmacılar, ödülü kazanabilmek için son güçlerine kadar mücadele etti. 

Yapılan mücadele sonucunda kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sonuçla birlikte kırmızı takım yarışmacıları, büyük ilgi gören 80’ler partisine katılma hakkı elde etti. Böylece hem Türk hem de Yunan kırmızı takım üyeleri ödülün sahibi olarak önemli bir avantaj kazandı.

SURVIVOR TÜRK-YUNAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk ve Yunan yarışmacıların karşı karşıya geldiği ödül oyunu, Survivor tarihindeki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Özellikle iki ülke arasındaki rekabetin aynı parkurda birleşmesi, oyunun tansiyonunu ciddi şekilde yükseltti.

Acun Ilıcalı’nın oyun öncesi yaptığı açıklama, ödülün önemini daha da artırdı. 80’ler konseptli parti daveti, yarışmacılar için sadece bir eğlence değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı oldu. Bu nedenle parkurda adeta nefes kesen bir mücadele ortaya çıktı.

Sonuç olarak karşılaşmayı kazanan takım kırmızı takım oldu. Bu galibiyetle birlikte kırmızı takım yarışmacıları, hem Türk hem de Yunan temsilcilerden oluşan kadrosuyla birlikte ödül etkinliğine katılma hakkı elde etti.

