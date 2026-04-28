Dominik’te çekimleri devam eden Survivor’da rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler ilk dokunulmazlık oyununa çevrilirken, yarışmadaki dengeleri değiştiren önemli gelişmeler de yaşandı. Özellikle Seren Ay’ın diskalifiyesi sonrası takımların stratejilerinde belirgin değişiklikler dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme potasına kim gitti? Detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında yüksek tempolu bir mücadeleye sahne oldu. Parkur performansı, hız ve denge kadar takım içi uyumun da belirleyici olduğu oyunda iki ekip de kritik anlarda üstünlük kurmaya çalıştı.

Haftanın erkek yarışmacılara odaklanan eleme süreci nedeniyle dokunulmazlık oyunu stratejik açıdan büyük önem taşıdı. Oyunun son anlarına kadar başa baş ilerleyen mücadelede, atışlardaki isabet oranı sonucu belirleyen temel faktör oldu.

Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Bu sonuçla birlikte Ünlüler, haftaya avantajlı bir başlangıç yaparken, Gönüllüler takımı ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Dokunulmazlığı kazanan takım, eleme baskısından uzaklaşarak moral üstünlüğünü de eline geçirdi.

SURVIVOR ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde bir araya geldi. Erkek yarışmacılar arasından yapılacak seçim, takım içi dengeleri doğrudan etkileyen kritik bir karar olarak öne çıktı.

Yapılan oylama sonucunda, Gönüllüler takımında en fazla oyu alan isim Barış oldu. Böylece Barış, haftanın ilk eleme potasına giren yarışmacısı olarak kayıtlara geçti.