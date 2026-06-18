Survivor kim kazandı, ilk finalist kim oldu 18 Haziran Perşembe?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın son bölümünde finalist olabilmek için yarışmacılar zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. 18 Haziran Perşembe tarihli bölümün ardından ilk final biletini alan isim ve gecenin kazananı merak konusu olurken, Survivor takipçileri sonuçları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte Survivor'da ilk finalist olan yarışmacı ve gecenin öne çıkan detayları...

SURVIVOR 2026 FİNAL HEYECANI TIRMANIYOR

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de şampiyonluk yarışı artık son viraja girdi. 19 Haziran akşamı canlı yayında sezonun kazananının belli olacağı yarışmada, Nagihan Karadere, Ramazan Sarı ve Mert Nobre finalist olabilmek için kritik parkur mücadelesine çıktı. 18 Haziran Perşembe akşamı oynanan oyunlar ise final biletini alacak isimleri belirlemeye başladı.

Sezonun sona ermesine yalnızca 1 gün kala, Survivor’da tansiyon giderek yükselirken izleyiciler “Survivor kim kazandı?” ve “İlk finalist kim oldu?” sorularına yanıt arıyor. Büyük final öncesi yaşanan son mücadeleler, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

SURVIVOR 2026’DA FİNAL ÖNCESİ KRİTİK GECE

18 Haziran tarihli bölümde yarışmacılar, final koltuğuna oturabilmek için zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Özellikle Nagihan Karadere, Ramazan Sarı ve Mert Nobre arasındaki rekabet gecenin en dikkat çeken anlarına sahne oldu.

Finale bir adım kala oynanan oyunlarda hata yapmanın telafisi neredeyse imkânsız hale gelirken, yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koydu. Kazanan isimler ise Survivor 2026 finaline bir adım daha yaklaşmış oldu.

SURVIVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2026’da 18 Haziran akşamı oynanan kritik mücadelenin ardından ilk finalist belli oldu. Zorlu parkurda rakiplerini geride bırakan isim Mert Nobre oldu ve adını büyük finale yazdırdı.

Mert Nobre’nin performansı izleyicilerden de tam not alırken, final bileti alması yarışmanın gidişatını da değiştirdi. Böylece Survivor 2026’da ilk finalist netleşmiş oldu.