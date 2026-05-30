Survivor kim elendi, dün Survivor’da kim gitti, Sercan, Murat, Can Berkay elendi mi?

Survivor’da bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Dün akşam yayınlanan yeni bölüm sonrası izleyiciler, “Survivor kim elendi, dün Survivor’a kim gitti?” sorularına yanıt arıyor. Nefes kesen eleme düellosunun ardından adaya veda eden yarışmacı netleşirken, gecenin öne çıkan detayları da dikkat çekti.

Survivor'da eleme gecesi heyecanı bir kez daha zirveye çıktı. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, adada kalabilmek için düello oyunlarında kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen karşılaşmaların ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Bu haftaki eleme potasında dört güçlü yarışmacı yer aldı. Can Berkay, Murat Arkın, Nagihan ve Sercan, Survivor'daki yolculuklarına devam edebilmek için parkura çıktı. Yarışmacılar, eleme stresinin yaşandığı gecede performanslarıyla dikkat çekti.

SURVIVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Eleme düellosunun ilk turunda yarışmacılar şu eşleşmelerle karşı karşıya geldi:

• Can Berkay - Nagihan

• Sercan - Murat Arkın

Zorlu mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar, adada kalma savaşını daha da kızıştırdı.

SURVIVOR ELEME FİNALİNDE KİMLER KARŞILAŞTI?

İlk tur düellolarının tamamlanmasının ardından finale kalan isimler Can Berkay ve Murat Arkın oldu. İki yarışmacı da Survivor hayaline devam edebilmek için son kez parkura çıktı. Büyük final düellosunda rekabet üst seviyeye ulaştı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın elenen yarışmacısı Can Berkay oldu. Final düellosunda Murat Arkın karşısında mağlubiyet yaşayan Can Berkay, yarışmaya ve ada hayatına veda etti. Bu sonuçla birlikte Murat Arkın yoluna devam ederken, Can Berkay'ın Survivor serüveni sona erdi.