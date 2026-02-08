Haberler

Survivor kim elendi, 6 Şubat Pazar 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi, 6 Şubat Pazar 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Güncelleme:
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2026'da heyecan 6 Şubat Pazar akşamı oynanan ödül oyunu ve eleme konseyiyle zirveye çıktı. İzleyiciler "Survivor kim elendi?", "6 Şubat Pazar 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı?" sorularına yanıt ararken, ada konseyinde alınan karar gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Survivor All Star 2026'da 6 Şubat Pazar günü nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Hem ödül oyununun kazananı hem de eleme potasından adaya veda eden isim merak konusu olurken, "Survivor kim elendi?" ve "6 Şubat Pazar Survivor ödül oyununu kim kazandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Şubat 2026 Pazar akşamı oynanan Survivor ödül oyununda kazanan takım henüz netlik kazanmadı. Parkur mücadelesinin tamamlanmasının ardından ödülü hangi takımın kazandığı Survivor'ın yeni bölümüyle birlikte belli olacak.

Survivor kim elendi, 6 Şubat Pazar 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ 8 ŞUBAT 2026?

Survivor'da eleme düellosunda Doğuş ve Can karşı karşıya geliyor. Zorlu düello oyunu sonrası adaya veda edecek isim henüz açıklanmadı. Eleme sonucu, düellonun tamamlanmasının ardından Survivor konseyinde netlik kazanacak.

