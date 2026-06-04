Survivor kim elendi, 4 Haziran Perşembe Survivor'da kim gitti?

TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan bölümün ardından "Survivor kim elendi, adaya kim veda etti?" soruları gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Kritik düello oyunları ve nefes kesen mücadelelerin ardından yarışmaya veda eden yarışmacı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor eleme gecesinde yaşananlar ve tüm ayrıntılar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2026'da finale sayılı haftalar kala heyecan giderek artıyor. 3 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen eleme gecesinde yarışmacılar adada kalabilmek için düello parkurunda kozlarını paylaştı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler arasında yaşanan kritik mücadeleler sonrasında gözler Survivor'dan elenen yarışmacıya çevrildi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın dokunulmazlık mücadelelerinde alınan sonuçların ardından eleme potası şekillendi. Kırmızı Takım'da yapılan ada konseylerinde Murat Arkın ve Deniz eleme adayı olarak belirlendi. Daha sonra oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından Mavi Takım'dan Nagihan Karadere de potaya dahil oldu.

Performans sembolünü kazanarak avantaj elde eden Mert Nobre ise eleme adayı olarak Sude'nin ismini verdi. Böylece haftanın eleme potasında Murat Arkın, Deniz, Nagihan Karadere ve Sude yer aldı.

DÜELLO EŞLEŞMELERİNDE NEFESLER TUTULDU

Survivor'da eleme gecesinde yarışmacılar performans sıralamasına göre eşleşti. Kritik düello mücadelelerinde Murat Arkın ile Sude karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede Nagihan Karadere ve Deniz mücadele etti.

Parkurda yaşanan rekabet ve zorlu etaplar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, yarışmacılar da adada kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

3 Haziran 2026 Survivor eleme gecesinde yarışmaya veda edecek isim, düello karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Eleme düellosunun son etabında kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda ederken, diğer isimler büyük finale giden yolda mücadele etmeye devam edecek.

Sonucun açıklanmasının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında "Survivor kim elendi?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

TAKIM DÖNEMİ RESMEN SONA ERİYOR

Survivor 2026'da bu hafta yalnızca bir eleme heyecanı yaşanmadı. Yarışmanın geleceğini etkileyen önemli bir karar da açıklandı. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı duyuruya göre bu hafta gerçekleştirilen eleme, takım formatıyla yapılan son eleme olarak kayıtlara geçti.

Bundan sonraki süreçte yarışmacılar bireysel performanslarıyla mücadele edecek ve her oyun çok daha büyük önem taşıyacak.

BİREYSEL MÜCADELE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Takım sisteminin sona ermesiyle birlikte Survivor'da rekabetin seviyesi daha da yükselecek. Yarışmacılar artık yalnızca kendi performanslarından sorumlu olacak ve şampiyonluk yolunda bireysel başarılarıyla öne çıkmaya çalışacak.

Özellikle finale yaklaşılırken stratejik hamlelerin ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının yarışmanın kaderini belirlemesi bekleniyor.

GÖZLER SURVIVOR FİNALİNE ÇEVRİLDİ

Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, kalan yarışmacılar şampiyonluk kupasına ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her geçen hafta rekabetin arttığı yarışmada izleyiciler hem eleme sonuçlarını hem de bireysel dönemde yaşanacak gelişmeleri merakla takip etmeyi sürdürüyor.

Elenen isim açıklandı: Survivor'da bugün Sude elendi.