Survivor İngiltere ödülünü kim kazandı, Hull City maçına kim gitti, 23 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ifşa mı oldu?
Survivor İngiltere’de final heyecanı sona ererken kazanan isim merak konusu oldu. Ödülün sahibinin kim olduğu büyük ilgi toplarken, yarışmadaki gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Hull City’nin son maçına giden isim de dikkat çekti. Futbol karşılaşmasında tribünlerde yer alan sürpriz katılım, spor ve magazin gündemini bir araya getirdi.
23 Nisan Survivor ödül oyunu sonuçları ise izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Kritik mücadelede kazanan yarışmacının kim olduğu büyük merak uyandırırken, yarışmanın seyrini değiştiren anlar ekranlara damga vurdu. Survivor’daki ödül oyunu sonucu, hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından sezonun en konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.
İNGİLTERE ÖDÜLÜ İÇİN KIYASIYA REKABET YAŞANDI
Survivor’da haftanın en dikkat çeken ödül oyunlarından biri, İngiltere temalı büyük ödül mücadelesi oldu. Acun Ilıcalı, oyun öncesinde yaptığı açıklamada kazanan takımın İngiltere’ye giderek Hull City maçını tribünden izleyeceğini ve özel bir konaklama deneyimi yaşayacağını duyurdu. Bu açıklama, yarışmacılar arasında büyük bir motivasyon etkisi yarattı.
Parkurda hız, denge ve isabet gerektiren zorlu etaplarda Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. İlk etapta iki takım da birbirine üstünlük kuramayınca skor 1-1’e geldi ve final etabına geçilmesine karar verildi. Bu durum, ödülün kaderini belirleyecek son oyunun önemini daha da artırdı.
KAZANAN TAKIM FİNAL ETABIYLA NETLEŞECEK
İki aşamalı oynanan İngiltere ödül oyununda ilk turun berabere tamamlanmasıyla gözler final karşılaşmasına çevrildi. Kritik mücadelede kazanan takım, 23 Nisan Perşembe akşamı oynanacak son etapla belli olacak.
Yarışmacılar için İngiltere ödülü sadece bir seyahat fırsatı değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Zorlu ada şartlarında mücadele eden yarışmacılar, bu tarz ödüllerle hem fiziksel hem de mental olarak rahatlama şansı yakalıyor. Final etabında ise rekabetin çok daha sert geçmesi bekleniyor.
ELEME POTASINDA GERİLİM ARTIYOR
Ödül oyunu heyecanının yanı sıra eleme süreci de Survivor’da giderek daha kritik bir hal alıyor. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Lina, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya dahil oldu.
Böylece bu hafta eleme potasında Beyza ve Lina yer aldı. Önümüzdeki günlerde oynanacak dokunulmazlık oyunları ve yapılacak yeni oylamalar, yarışmadaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Rekabetin ilerleyen bölümlerde daha da sertleşmesi bekleniyor.
SURVİVOR’DA HULL CITY MAÇI ÖDÜLÜ İFŞA MI OLDU?
Survivor 2026’da Acun Ilıcalı’nın açıkladığı Hull City maçına gitme ödülü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 22 Nisan 2026 akşamı oynanacak iki ayrı ödül oyununun ardından kazanan takımın İngiltere’de Hull City maçını tribünden izleyeceği duyuruldu.
Ancak yayınlanan bazı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Hull City maçı esnasında kameraların Survivor yarışmacılarını göstermesi dikkat çekerken, bu anlar kısa sürede büyük tartışma yarattı. İzleyiciler, yaşanan bu durumla ilgili farklı yorumlar yaparken ödül oyununun sonucu da şimdiden merak konusu oldu.